Il cimitero dei missili russi a Kharkiv

Kharkiv. Il mercato di Saltivka nord si trova nei pressi del capolinea della metropolitana. Della struttura sono rimaste solo un mucchio di lamiere contorte. Lo scorso marzo cinque colpi di artiglieria russa l'hanno ridotto in cenere. Oggi gruppi di operai lavorano sul posto tagliando scheletri di metallo con la fiamma ossidrica, sezionando lamiere, portando via mucchi di metallo arrugginito e plastica bruciata. Sembra che tutto sia rimasto così per mesi, congelato.

Saltivka è un quartiere popolare composto da decine e decine di palazzine tutte uguali costruite tra gli anni settanta e ottanta. Molti edifici qui intorno portano ancora i segni della violenza dei militari russi. Interi condomini distrutti, incendiati, sventrati. Poco distante abita Anna insieme a suo marito.

Prima dell'invasione aveva avviato una piccola azienda di borse artigianali e da poco ha ricominciato a lavorare. Anna, nonostante i bombardamenti giornalieri sul suo quartiere, aveva deciso di non andarsene: "Non è stata una decisione facile quella di rimanere qui. Ogni mattina io e mio marito ci svegliavamo e ci chiedevamo se era il caso di partire o no. Amiamo Kharkiv ma se i soldati russi fossero arrivati ancora più vicino alla città e l'avessero occupata, ce ne saremo andati. Uno dei motivi per cui sono tornata a lavorare, anche se in quel momento era tutto bloccato, era che non potevo rimanere in casa impaurita, senza fare nulla, solo a mangiare pensando che un giorno sarebbe finita e che bisognava solo aspettare. Al contrario penso che uno debba essere attivo, di aiuto, e io posso pagare le tasse perché adesso lavoro e ho dei soldi, posso pagare lo stipendio ai miei impiegati e posso anche raccogliere soldi per beneficenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una zona industriale dall'altra parte della città, dietro il muro di perimetro di una delle tante fabbriche presenti in questa zona, c'è uno spiazzo erboso dove sono stati raccolti un migliaio di resti di missili russi. Ognuno di loro ha distrutto e ucciso. Non a caso viene chiamato il 'cimitero dei missili'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sulla maggior parte degli ordigni abbiamo scritto numero di identificazione e nome del poliziotto che ha indagato il crimine, il numero del procedimento penale dove sono indicate tutte le persone offese e il luogo di impatto del missile con le coordinate Gps" dice Dmytro Chubenko, portavoce del procuratore della città di Kharkiv.

"Inoltre facciamo foto e riprese del luogo che è stato colpito per avere la possibilità di ricostruire tutti gli eventi e le circostanze del caso per sostenere giuridicamente le accuse contro la Russia, responsabile della morte di migliaia di persone nel nostro paese, al Tribunale Penale Internazionale" chiosa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

*Cristiano Tinazzi è un giornalista freelance specializzato in aree di crisi e zone di guerra, fondatore del War reporting training camp