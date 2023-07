La Cina è (ancora) accusata di fornire armi alla Russia

La Cina viene accusata ancora di fornire armi alla Russia da utilizzare nel conflitto in Ucraina. Questa volta a muovere le accuse è Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, che denuncia la Repubblica popolare di fornire equipaggiamenti militari alla Federazione.

"Sta consegnando capacità militari massicce alla Russia"

Bonne ha confermato all'emittente statunitense Cnn, a margine dell'Aspen Security Forum (in programma dal 18 al 21 luglio in Colorado), che "Ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo non facessero". "Se sta consegnando armi? Beh...equipaggiamento militare... per quanto ne sappiamo sta consegnando capacità militari massicce alla Russia", è la risposta del consigliere dell'Eliseo alla domanda sull'esistenza di prove per avanzare tale accuse.

Un chiarimento è però arrivato dai funzionari francesi che tuttavia hanno dichiarato alla stessa emittente statunitense che Bonne si riferiva sia alle tecnologie a doppio uso, cioè civili e militari, che all'assistenza non letale, come elmetti e giubbotti antiproiettile. "Ciò di cui abbiamo più bisogno è l'astensione cinese", ha detto Bonne. "Abbiamo bisogno che capiscano che l'Ucraina è un conflitto di portata globale e che non possiamo permettere che l'Ucraina perda per ragioni di principio, ma anche per ragioni molto operative. La posta in gioco per noi in Ucraina va ben oltre la sovranità del Paese. Riguarda la stabilità del mondo".

Non è la prima volta

Le parole di Bonne arrivano a fronte di un atteggiamento ondivago della Cina, che non si è mai schierata a favore o contro l'iniziativa bellica lanciata dal presidente russo Vladimir Putin. Pechino e Mosca, pur non essendo alleati formali, hanno mantenuto stretti legami anche durante l'invasione dell'Ucraina, che Pechino ha sempre rifiutato di condannare. E questo, nonostante l'appello di Stati Uniti e altre potenze occidentali rivolto a Xi Jinping di fare pressione su Putin, esortando Pechino a non fornire alla Russia armi che potrebbero essere utilizzate nel conflitto ucraino.

Pechino, dall'inizio della guerra, ha sempre negato di aver inviato armi a Mosca da utilizzare contro i soldati di Kiev. Tuttavia, lo scorso aprile, quando c'è stata la fuga dei documenti segreti militari Usa apparsi su oscure piattaforme di giochi online, la Cina avrebbe approvato la fornitura di aiuti letali alla Russia per la sua guerra in Ucraina, ma intendeva farlo in segreto, mascherando l'equipaggiamento militare come beni di natura civile.

È quanto è contenuto in un altro dei documenti segreti militari Usa che è stato ottenuto lo scorso aprile dal Washington Post, tra le immagini di file classificati postati sul social Discord. Secondo quanto riferisce il Post l'informativa, apparentemente ottenuta da un'intercettazione condotta dai servizi americani sul Svr, i servizi di intelligence russi, era stata inserita in un sommario top secret, datato 23 febbraio, in cui l'Ufficio del direttore della National Intelligence aveva inserito informazioni relative all'Ucraina e la Russia.

Al suo interno si fa riferimento a 'segnali di intelligence' che indicano che i servizi russi hanno riportato che la commissione militare centrale della Cina ha "approvato un incremento della fornitura" di armi ma che intende mantenere la cosa segreta. Secondo quanto riportato, "Pechino ha approvato invii segreti di armi letali alla Russia", si legge nel sottotitolo del documento che è intitolato "The Watch Report", contenente "un sommario delle informazioni recenti e altri elementi scelti dell'intelligence community".

Dalle accuse che si muovono da più fronti, il timore che Pechino possa aiutare Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina, fornendo armi e supporto materiale, diventa sempre più concreto.

