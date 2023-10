Uomo urina nella cisterna del malto: il colosso della birra finisce nella bufera

Un noto birrificio cinese è stato travolto da una bufera, a causa di un video che mostra un operaio urinare nella cisterna del malto. Si tratta della Tsingtao Brewery. Dopo che le immagini sono diventate virali sul web è stata aperta un'indagine della polizia mentre le azioni della società sono crollate. La vicenda sta colpendo duramente uno dei più importanti produttori di birra a livello globale, le cui bottiglie sono vendute anche in Italia.

Le immagini

Il video, che ha ricevuto decine di milioni di visualizzazioni, è apparso sui social il 19 ottobre. La clip mostra un uomo, vestito con un'uniforme e un copricapo in testa, all'interno di una fabbrica. L'uomo scavalca un muro ed entra in un serbatoio, dove si appresta ad urinare. Nel tag della posizione del video, secondo quanto riferito dal quotidiano locale The Paper si legge "Fabbrica di birra Tsingtao n. 3". La Tsingtao Brewery è uno dei principali produttori di birra della Cina, nonché il suo principale esportatore. Dopo aver visualizzato le immagini la società ha dichiarato di aver allertato immediatamente la polizia, garantendo che il lotto di ingredienti è stato sigillato.

Le indagini

In seguito il quotidiano aziendale "National Business Daily" ha citato una fonte interna secondo la quale sia la persona che ha girato il video sia quella che appare nelle immagini non sarebbero "dipendenti diretti" dell'azienda. In una dichiarazione pubblicata il 20 ottobre, l'ufficio di supervisione e amministrazione del mercato della città di Pingdu, dove si trova la fabbrica, ha dichiarato di aver creato subito una squadra per condurre un'indagine in loco. Anche questa autorità assicura di aver sigillato l'intero lotto di ingredienti apparso nella clip. Ha aggiunto che l'ufficio di presidenza si occuperà della questione una volta confermati i dettagli.

Utenti preoccupati

Nel difendere la società, un portavoce della Tsingtao ha dichiarato di "attribuire grande importanza" al video online. Quest'ultimo ha scatenato un vero e proprio shock sui social media cinesi, dato che il marchio è estremamente noto sia in patria che all'estero. "Una sciocchezza che rovinerà un sacco di soldi, questo lavoratore ha fatto dei veri danni qui", si legge in un commento postato su Weibo, una piattaforma simile ad X (ex Twitter). "Meno male che non bevo birra, ma è inimmaginabile che questo marchio finisca per questo motivo", ha scritto un altro utente. Qualcun altro è preoccupato che non si tratti della prima volta in cui accade un incidente del genere. C'è chi con ironia ha accostato il nome del marchio al Manneken Pis, la celebre statua simbolo di Bruxelles che rappresenta un bambino che urina.

Crollo in borsa

Il 23 ottobre, appena ha aperto la Borsa di Shangai, le azioni della Tsingtao Brewery sono crollate bruscamente. Per ora sono salve quelle presenti sul mercato di Hong Kong, dove pure l'azienda risulta quotata, essendo il mercato chiuso per le festività del Chung Yeung Festival.