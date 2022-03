Primi morti di Covid in Cina dopo più di un anno

La Cina ha registrato i primi decessi da Covid-19 dal gennaio del 2021, mentre è alle prese con un'ondata di nuovi casi Omicron. Due persone sono morte nella provincia di Jilin, nel nord-est del Paese, la più colpita dall'attuale ondata di contagi, dove è stato registrato quasi l'80% dei 2.157 nuovi casi di coronavirus accertati dalle autorità. I due decessi portano a 4.638 il numero delle vittime di coronavirus in Cina. Pechino ha rivisto il suo bilancio delle vittime ad aprile 2020, aggiungendo nuovi decessi che inizialmente non erano stati conteggiati.

Questa settimana, Jilin ha vietato ai suoi 24 milioni di residenti di lasciare la provincia o di viaggiare tra città diverse a causa del numero crescente di casi.

La Cina è alle presa con le sfide insite nella politica di tolleranza zero nei confronti del virus. Prima di sabato, il paese non aveva segnalato un decesso di Covid-19 da gennaio 2021. Molti esperti, tuttavia, sospettano che alcuni decessi potrebbero non essere stati segnalati e che i numeri dei casi in generale potrebbero essere stati sottovalutati dai funzionari della sanità pubblica. Sabato, la Cina ha segnalato 3.844 nuovi casi trasmessi localmente, la maggior parte dei quali a Jilin. Una settimana fa, la provincia segnalava circa 100 casi al giorno. Più di 25.000 casi sono stati segnalati in Cina nelle ultime settimane, molti dei quali erano della sottovariante BA.2 altamente trasmissibile di Omicron.