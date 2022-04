La Cina potrebbe affrontare una nuova crisi alimentare

Mentre la Cina si trova ad affrontare la peggiore delle ondate di contagio di Covid-19, il Paese deve fare i conti con un’altra crisi, quella del cibo. Un tema sofferto per la popolazione cinese - in particolare per i più anziani - che porta con sé le profonde ferite della carestia affrontata durante l’epoca maoista.

La sicurezza alimentare è entrata nell’agenda politica del Partito comunista cinese per non annullare gli sforzi derivanti dai cambiamenti sociali ed economici del paese negli ultimi 40 anni. Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo ha adottato provvedimenti per limitare gli sprechi alimentari, spesso legati alla ostentazione di ricchezza di una parte della società cinese, e promuovere il rispetto delle risorse alimentari e dell’ambiente.

La lotta contro lo spreco alimentare

Lo scorso anno l’organo legislativo cinese ha introdotto una norma che introduce sanzioni pecuniarie per i trasgressori: ristoratori e clienti ricevono una multa di oltre 1000 euro per porzioni di cibo non consumato nel locale. La legge abbraccia la campagna del "piatto vuoto", lanciata dal presidente cinese Xi Jinping contro lo sperpero del cibo, un fenomeno che lo stesso leader cinese ha definito “scioccante e angosciante”.

L'allarme è partito da uno studio dell’Accademia cinese delle scienze, secondo cui nel 2015 i residenti nelle grandi città, come Pechino e Shanghai, hanno sprecato dai 17 ai 18 milioni di tonnellate di cibo: una quantità sufficiente a sfamare dai 30 alle 50 milioni di persone.

Numeri preoccupanti

Ma la lotta agli sprechi di cibo non è sufficiente. La sicurezza alimentare della Cina rischia nel prossimo decennio di andare in affanno sia per il contesto geopolitico sia per i cambiamenti demografici e sociali del paese. La produzione nazionale cinese è destinata a toccare il punto minino, pari a circa il 58,8 per cento del fabbisogno nazionale, mentre nel 2020 è stata pari al 65,8 per cento e all'inizio del secolo era al 93,6 per cento, secondo quanto ha affermato il porfessore di economia agricola della Renmin University di Pechino, Cheng Guoqiang, che è anche membro del comitato consultivo del governo sulla politica alimentare, ripreso dal South China Morning Post.

Secondo gli esperti, a minacciare la fornitura di cibo sono diversi fattori, tra i quali l'aumento dei redditi e la conseguente inflazione, i cambiamenti demografici e le restrizioni imposte nelle principali città cinesi per combattere il Covid-19. Stando quanto riferito dalla testata giapponese Nikkei, al momento in Cina 44 delle 100 città più ricche in termini di Pil stanno vivendo una qualche forma di restrizione Covid. E questo comporta gravi conseguenze di carattere economico che si riflettono su cosa i cinesi riusciranno a mettere nel piatto.