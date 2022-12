La Cina registra i primi decessi dall'abolizione delle restrizioni Zero Covid

La Cina si prepara a nuove ondate di Covid-19, dopo l'allentamento della politica Zero Covid. Il paese asiatico continua a registrare un aumento dei casi e dei decessi. Sono 1.995 i nuovi casi segnalati dalle autorità cinesi nelle ultime 24 ore, mentre sono due i decessi ufficiali comunicati dalla commissione sanitaria nazionale.

I primi decessi dall'abbandono della politica Zero Covid

Si tratta di un primo bilancio ufficiale dal 3 dicembre, giorni prima che Pechino annunciasse che stava revocando le restrizioni che avevano in gran parte tenuto sotto controllo il virus per tre anni. Ufficialmente la Cina conta solo 5.237 morti legate al Covid dall'inizio della pandemia, a cui si aggiungono le ultime due vittime. Ma i dati e l'abbandono repentino delle rigorose misure anti virus sollevano dubbi sul reale numeri dei decessi. Lo scorso 16 dicembre, la testata cinese Caixin ha riportato la morte di due giornalisti per aver contratto il Covid; il giorno successivo Caixin ha riferito della morte di uno studente di medicina di 23 anni.

"Il numero (ufficiale) è chiaramente una sottostima delle morti per Covid", ha affermato alla Reuters Yanzhong Huang, specialista presso il Council on Foreign Relations. Ciò "può riflettere la mancanza della capacità dello Stato di tracciare e monitorare efficacemente la situazione della malattia sul campo dopo il crollo del regime di test di massa", ha detto l'analista, facendo riferimento alla decisione della Commissione sanitaria nazionale di non registrare i casi asintomatici perché ”impossibili” da tracciare.

La situazione peggiorerà nei prossimi mesi

Ma la situazione potrebbe complicarsi nei prossimi mesi. Wu Zunyou, capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che l'attuale epidemia raggiungerà il picco questo inverno e si presenterà in tre diverse ondate per la durata di circa tre mesi. L'alto numero di contagi si registrerà a seguito del Capodanno Lunare, la tradizionale festa cinese (che quest'anno inizia il 21 gennaio) dove centinaia di migliaia di cittadini viaggiano all'interno del paese per raggiungere i loro familiari.

Il sentimento di paura predomina tra i cittadini cinesi, spaventati per le conseguenze sociali dell'allentamento della politica Zero Covid. Strade vuote, ospedali affollati e medici sotto stress e agenzie di pompe funebri al massimo del loro lavoro descrivono la difficile condizione in cui il paese è piombato dopo la decisione di cambiare strategia per azzerare il numero dei contagi.

Cambio di rotta in alcune città

Cade obbligo quarantena a Chongqing. Nella megalopoli cinese, che ospita circa 32 milioni di persone, è diventata una delle prime parti del Paese a consentire alle persone di lavorare normalmente anche con sintomi visibili, ha riferito il Chongqing Daily. L'avviso, emesso domenica, afferma che i lavoratori "lievemente sintomatici" "possono lavorare normalmente dopo aver assunto protezioni personali in conformità con le loro condizioni fisiche e le esigenze del loro lavoro".