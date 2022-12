Perché la Cina potrebbe far fallire l'embargo al petrolio russo

L'organizzazione mondiale dei paesi produttori di petrolio e i suoi alleati, il gruppo noto come Opec+, corre ai ripari dopo l'ingresso dell'embargo Ue alle importazioni (via mare) di petrolio russo e il price cap concordato tra Ue, G7 e Australia. E trova la sponda della Cina, impegnata ad allentare le misure Covid che hanno eroso i consumi nel più grande paese importatore di petrolio al mondo.

Pechino ha invitato la comunità internazionale a compiere sforzi costruttivi per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico globale. "Cina e Russia hanno sempre svolto una cooperazione energetica nello spirito del rispetto reciproco, del vantaggio reciproco e dei risultati vantaggiosi per tutti", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in risposta alla domanda sulla possibile adesione di Pechino alla mossa decisa da Ue, G7 e Australia di un prezzo massimo di 60 dollari al barile per l'export di greggio russo via mare da oggi 5 dicembre.

Gli scambi tra i due giganti

Parole che trovano una spiegazione guardando i dati del volume di scambio del greggio tra Mosca e Pechino. Durante il recente Forum dell'energia Russia-Cina, il numero uno della compagnia petrolifera russa Rosneft, Igor Sechin, ha fornito stime incoraggianti per i due paesi: tra gennaio e ottobre del 2022, il volume totale dell'export russo di petrolio verso la Cina è aumentato del 9,5 per cento e ha raggiunto 72 milioni di tonnellate. Il gigante asiatico ha acquistato circa 2 milioni di barili al giorno di petrolio russo negli ultimi mesi, rispetto agli 1,6-1,8 milioni di barili al giorno ad inizio 2022. La Russia si presenta così come il secondo fornitore della Cina subito dietro l'Arabia Saudita.

Per compensare il suo export dalle perdite europee, Mosca infatti si sta rivolgendo ad altri mercati, in primis verso l'Asia, dirottando gran parte della sua fornitura a India, Cina e altri paesi asiatici a prezzi scontati.

Non sorprende quindi la posizione di sostegno cinese a Mosca sull'opposizione al price cap al petrolio russo, accolta positivamente dal Cremlino. Il premier russo Mikhail Mishustin, intervenuto nel corso della 27ma riunione congiunta dei governi della Russia e della Cina, ha rilanciato l'impegno di Mosca a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della Cina nel settore energetico.

Anche gli esperti cinesi lanciano un assist a Mosca, intenzionata a non vendere il suo petrolio ai paesi che hanno imposto l'embargo. Zhang Hong, ricercatore associato dell'Institute of Russian, Eastern European & Central Asian Studies of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), ha affermato in un intervento al Global Times (costola del Quotidiano del Popolo) che se il prezzo scendesse ulteriormente ai 30 dollari precedentemente richiesti da alcuni paesi dell'occidente, la Russia potrebbe tagliare la produzione, portando a un aumento del prezzo globale del petrolio.

Anche il Giappone scende in campo

Non è chiaro, tuttavia, fino a che punto misure adottate dall'Ue, G7 e Australia ridurranno le esportazioni russe di greggio. Alcuni analisti credono che l'embargo sul petrolio non funzionerà come sperato: i critici delle misure ritengono che il limite individuato come tetto di prezzo - 60 dollari al barile - non possa cambiare la situazione perché troppo vicino agli attuali guadagni russi.

Tuttavia, anche il Giappone si è unita al gruppo di paese che ha introdotto una misura per colpire il greggio russo. Tokyo imporrà da oggi 5 dicembre un tetto massimo al prezzo del petrolio importato dalla Russia. Il governo nipponico però mette al riparo un'infrastruttura cruciale per la sua economia. Tokyo infatti esenterà dal provvedimento il petrolio proveniente dal progetto estrattivo Sakhalin-2 nell'Estremo oriente russo, cui partecipano direttamente diverse grandi aziende giapponesi.

L'Opec+ ha risposto alla crescente incertezza del mercato mantenendo invariata la sua produzione di petrolio. L'organizzazione, in una riunione online che si è tenuta ieri 4 dicembre alla vigilia dell'entrata in vigore del price cap, ha confermato di voler ridurre la produzione di petrolio di due milioni di barili al giorno fino al termine del 2023. Il provvedimento dell'organizzazione ha creato malumori alla Casa Bianca. Il presidente statunitense Joe Biden ha criticato l'Opec+ per il taglio imposto alla produzione, accusando l'Arabia Saudita di voler aiutare la Russia nella sua guerra in Ucraina aumentando i prezzi.