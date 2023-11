Auto elettriche e pannelli solari costeranno di più? Materie prime sempre più rare

Dopo la stretta su gallio, germanio e grafite, Pechino rafforza i controlli sull'export delle terre rare. Per la prima volta, il gigante asiatico chiederà ai commercianti di fornire i dettagli sulle importazioni e spedizioni dei metalli preziosi. Anche gli importatori di petrolio greggio, minerale di ferro, concentrati di minerale di rame e fertilizzanti a base di potassio sono stati invitati a segnalare ordini e spedizioni. Tra tutti gli elementi, le terre rare sono l'unico materiale strategico che deve essere inserito nell'elenco relativo alle esportazioni.

Secondo le nuove normative, i commercianti devono fornire un documento dove sono riportati il Paese di origine, la data della firma del contratto, la quantità dei materiali, nonché i dettagli della destinazione finale. Questo passaggio ricade sulla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici - un ente commerciale semi-ufficiale con sede a Pechino - che è stata incaricata di raccogliere, compilare e analizzare i dati. Questi, a loro volta, saranno inviati al ministero del Commercio cinese.

L'arma geopolitica

Il provvedimento è stato annunciato dal ministero del Commercio cinese lo scorso 7 novembre, dopo essere entrato in vigore il 31 ottobre scorso: il provvedimento avrà la durata di due anni da ottobre 2023 a ottobre 2025. Non sono chiari i motivi che per cui Pechino abbia deciso di accertare quante siano le terre rare che possono lasciare i confini della Repubblica popolare e quale sia la loro destinazione finale. Ma i precedenti portano a credere che sia l'ennesima arma diplomatica che la Cina voglia utilizzare soprattutto a danno di Stati Uniti e Unione Europa.

C'è sicuramente un aspetto di carattere nazionale. Da alcuni anni, Pechino ha adottato maggiori controlli sull'industria dei materiali strategici per rispondere soprattutto a esigenze ambientali e di efficienza interna. A partire dalle materie prime critiche, infatti, si producono componenti di tecnologie molto usate e la loro richiesta in futuro può solo aumentare. Parliamo infatti di batterie agli ioni di litio, turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, pompe di calore, cavi di trasmissione dati, smartphone, tablet e computer.

Le previsioni di mercato per i prossimi anni parlano infatti di un sensibile aumento della domanda per certe materie prime che potrebbe causare gravi interruzioni nelle catene di approvvigionamento, con evidenti effetti per il prezzo finale dei beni colpiti, dalle auto alle tecnologie, su cui il gigante asiatico sta investendo tantissimo. Attualmente, la Cina rappresenta il 63 per cento dell'estrazione mondiale di terre rare, l'85 per cento della lavorazione e il 92 per cento della produzione a livello globale. Le leghe e i magneti delle terre rare controllate dalla Cina sono inoltre componenti critici utilizzati nel comparto militare, per produrre missili, armi da fuoco, radar e aerei stealth.

La Cina potrebbe facilmente decidere di limitare l'accesso alle terre rare per attaccare i suoi rivali geopolitici, con conseguenze disastrose per tutto il mondo. Già in passato, Pechino aveva deciso di adottare un simile provvedimento per colpire il Giappone, introducendo un blocco all'accesso delle terre rare a causa di una disputa legata alle acque territoriali del mar cinese orientale. Poi, nel 2019, la Cina ha minacciato di includere alcuni prodotti che utilizzano terre rare nelle restrizioni all'esportazione di tecnologia, in risposta alle pressioni dell'amministrazione Trump sul colosso delle telecomunicazioni Huawei.

I tentativi di Bruxelles di correre ai ripari

Il rischio di affidarsi a Pechino per questi componenti è impossibile da ignorare. La crescente domanda di alcune materie prime nell'Unione europea ha reso questi materiali "critici", per la loro scarsa disponibilità e importanza strategica. Secondo le previsioni della Commissione europea, la richiesta aumenterà da cinque a sei volte entro il 2030. Il problema è che il continente dipende largamente dalle forniture extra Ue: ad esempio, la Turchia fornisce il 98 per cento delle forniture di borato mentre il Sudafrica fornisce il 71 per cento del fabbisogno di metalli del gruppo del platino.

E poi c'è la Cina. Considerando che ogni anno, l'Europa importa il 97 per cento delle forniture di magnesio e l'86 per cento delle terre rare dell'Ue provengono dalla Cina, è evidente che i Paesi europei siano tra i più esposti alle mosse di Pechino. Per questo Bruxelles mira a ridurre la dipendenza nell'approvvigionamento di materie prime reputate strategiche per la crescita economica e la svolta energetica green degli Stati membri. In quest'ottica deve essere letto l'accordo raggiunto recentemente tra governi e Parlamento Ue sulle nuove norme per rilanciare l'estrazione, la raffinazione e il riciclaggio di materie prime critiche. L'obiettivo dichiarato è aumentare la capacità dell'Europa di fare scorta di materiali strategici per la transizione ecologica e digitale, come il litio per le auto elettriche, ma anche per i settori della difesa e dell'aerospazio. La sfida è ridurre i costi di approvvigionamento e la dipendenza da un piccolo stuolo di Paesi terzi, in particolare dalla Cina. Ma Pechino non si fa trovare impreparata.