La Gran Bretagna non ha dubbi: la Cina fornisce armi alla Russia da impiegare nella guerra in Ucraina. È l'accusa mossa dal ministro della Difesa britannico Gran Shapps che cita "prove" raccolte dai servizi di intelligence statunitensi e britannica. Informazioni che contraddicono le frequenti rassicurazioni della Repubblica popolare cinese, nonostante non abbia mai condannato ufficialmente l'invasione russa in Ucraina. "Abbiamo prove che Russia e Cina stanno collaborando su attrezzature da combattimento da utilizzare in Ucraina", ha detto Shapps, aggiungendo che gli aiuti militari sono stati forniti o si stanno preparando a farlo.

Per il ministro della Difesa, l'aumento degli scambi commerciali tra Cina e Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina e la recente visita di Stato di Vladimir Putin a Pechino hanno dimostrato come i due Paesi si stiano "coprendo le spalle a vicenda". Shapps nel suo intervento ha affermato anche che il mondo deve "svegliarsi" di fronte alle crescenti minacce all'Occidente e ha parlato di un "asse di Stati autoritari guidati da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord" che stanno alimentando tensioni e conflitti. Ma come sottolineano i media britannici, il ministro non ha fornito dettagli sulle prove a sostegno dell'accusa rivolta a Pechino.

Per questo l'amministrazione statunitense di Joe Biden prende distanza dalle dichiarazioni del ministro della Difesa britannico. Il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, sembra essere in disaccordo con le osservazioni di Shapps sul presunto ruolo di Pechino. Sullivan non respinge la possibilità che la Cina possa "fornire armi alla Russia", ma fino a oggi non sono emerse prove concrete. Da tempo, però, gli Stati Uniti manifestano la loro preoccupazione per ciò che la Cina starebbe facendo per alimentare la macchina da guerra della Russia. Washington ha più volte accusato Pechino di fornire beni dual-use e componenti critici che aiuterebbe la base industriale della difesa russa.