La Cina frena le esportazioni di droni per evitare il loro utilizzo nei conflitti

La Cina introdurrà nuove limitazioni sulle esportazioni di droni e apparecchiature correlate, nel tentativo di "salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali". La misura, che partirà dal 1° settembre, potrebbe avere un impatto sulla guerra in Ucraina e arriva in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti riguardanti l'accesso alla tecnologia.

Il timore dell'utilizzo dei droni nella guerra in Ucraina

Spinto dal timore che i droni possano essere convertiti per uso militare, il ministero del Commercio cinese ha imposto restrizioni sulle esportazioni di alcuni motori specifici per droni, apparecchiature di comunicazione, radar, e sistemi anti-drone. Anche i droni di livello consumer (cioè quelli non commerciali, utilizzati comunemente per fare piccole riprese dall'alto e come intrattenimento) sono soggetti a controlli e limitazioni temporanei per almeno due anni. Ma soprattutto nessun drone civile può essere esportato per scopi militari.

La Cina ha spiegato che dietro la decisione di porre delle limitazioni ai velivoli senza pilota c'è l'intenzione di "dimostrare l'impegno di essere un grande Paese responsabile per attuare iniziative di sicurezza globale e mantenere la pace nel mondo", si legge nella dichiarazione del ministero del Commercio, aggiungendo che la Cina si è "costantemente opposta all'uso di droni civili per scopi militari". Secondo le precisazioni del dicastero, con questo provvedimento Pechino non vuole prendere di mira alcun Paese specifico.

I droni sono diventati uno strumento fondamentale nei conflitti moderni, come è dimostrato in Ucraina. Proprio durante la guerra causata dall'invasione delle truppe di Mosca, anche i droni civili sono stati spesso protagonisti di attacchi militari.

I funzionari occidentali hanno a lungo messo in guardia le loro controparti cinesi dal fornire supporto militare alla Russia, impegnata nella guerra in Ucraina. Pechino, dall'inizio dell'invasione delle truppe del Cremlino, rivendica la neutralità nel conflitto, nonostante il suo comprovato sostegno diplomatico ed economico a Mosca. Lo scorso aprile, il ministero del Commercio cinese ha negato le accuse della comunità occidentale secondo cui la Cina fornisce supporto militare alla Russia con droni da impiegare sul campo di battaglia in Ucraina.

La tech e la chip war

La Cina è uno dei principali produttori di droni al mondo, con esportazioni in diversi Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Tuttavia, a seguito della guerra commerciale tra Washington e Pechino scatenata dall'allora presidente Donald Trump, nel 2019 il Congresso statunitense ha vietato al Pentagono di acquistare o utilizzare droni e componenti per i velivoli senza pilota fabbricati in Cina. Una decisione legata alla sicurezza nazionale, ma senza dubbio motivata da tensioni geopolitiche.

Si è trattato di un duro colpo per l'industria cinese dei droni, che ha superato per la prima volta la soglia dei 14 miliardi di dollari nel 2022. Il mercato degli Stati Uniti è infatti occupato per la gran parte dai droni made in China: oltre il 50 per cento dei velivoli venduti negli Usa è della società cinese DJI, il principale produttore mondiale di droni. Il colosso cinese ha sempre smentito le accuse mosse dalla comunità internazionale sul suo ruolo nella guerra in Ucraina o nella violazione dei diritti umani, dichiarando invece di rispettare le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui opera.

Ma le smentite non sono servite a salvare l'azienda da stringenti restrizioni degli Stati Uniti. Nel 2021 Washington ha inserito DJI nella lista nera degli investimenti, perché ritenuto corresponsabile delle violazioni dei diritti umani contro i musulmani uiguri cinesi e altre minoranze etniche e religiose nella regione cinese nordoccidentale dello Xinjiang.

La tech war si è intensificata ed è deflagrata dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Lo scorso anno, Washington ha imposto controlli radicali per impedire alle aziende cinesi di acquistare chip avanzati e attrezzature per la produzione di semiconduttori, con il solo scopo di limitare l'accesso del rivale asiatico alla tecnologia più avanzata in materia di microchip.

In risposta, Pechino il mese scorso ha imposto restrizioni alle esportazioni di due metalli critici, come il gallio e il germanio, essenziali per la produzione di semiconduttori ad alte performance, ma anche con applicazioni fondamentali nel settore delle telecomunicazioni e nella costruzione di veicoli elettrici. Il provvedimento del governo cinese entra in vigore proprio da oggi 1° agosto.

