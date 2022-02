Qual è la posizione della Cina sulla guerra tra Russia e Ucraina

"La Cina crede fermamente che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi vadano rispettate e protette e che vadano rispettati seriamente i principi (della Carta delle Nazioni Unite). Questa posizione della Cina è coerente e chiara e si applica ugualmente alla questione ucraina". Su Twitter Liu Xiaoming, rappresentante speciale del governo di Pechino per gli affari della penisola coreana ed ex ambasciatore a Londra, rilancia la posizione cinese dopo i colloqui delle scorse ore del ministro degli Esteri Wang Yi, dopo che la Cina si è astenuta al voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione di condanna per l'invasione russa in Ucraina.

China has been following the developments of the Ukraine issue closely. The current situation is not what we want to see. The top priority is for all parties to exercise the necessary restraint to prevent the current situation from getting worse or even getting out of control.