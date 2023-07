Cina, Hong Kong e Giappone litigano per il pesce

Era scontata l'ira dei paesi orientali che si affacciano sul Mar del Giappone, dopo il riconoscimento arrivato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) al piano dell’esecutivo di Tokyo del 2021 di scaricare nell’oceano Pacifico le acque radioattive della centrale elettrica di Fukushima. Tanto che Pechino e Seul minacciano di mettere al bando prodotti ittici provenienti dal Giappone. Meno atteso era invece il cambio di passo di alcuni fondamentali partner commerciali dell'arcipelago nipponico. Come Hong Kong. L'ex colonia britannica ha scelto di abbracciare la politica restrittiva della Cina e di abbandonare il pragmatismo del passato. E lo ha fatto per motivazioni prettamente politiche.

Il trizio, il nemico di tutti

Riavvolgiamo il nastro. Lo scorso 4 luglio, dopo due anni di monitoraggio e 140 pagine di rapporto, l'Aiea ha dato il suo via libera al piano dell'esecutivo nipponico per rilasciare nell’oceano Pacifico le acque contaminate della centrale nucleare di Fukushima, colpita dal triplice disastro nel marzo del 2011. Un piano che l'agenzia Onu ha definito "in linea con gli standard di sicurezza internazionali", poiché il rilascio delle acque reflue avrebbe un "trascurabile impatto radiologico sulla popolazione e sull’ambiente", si legge nel rapporto finale presentato dal direttore generale dell’agenzia, Rafael Grossi, al premier giapponese Fumio Kishida. Il rilascio delle acque reflue sarà graduale e non immediato: il processo infatti durerà almeno 30 anni.

Il progetto che ha ricevuto l'ok dall'agenzia Onu prevede quindi che la Tepco, (Tokyo Electric Power Company), operatore della centrale nucleare, scarichi nell'oceano 1,3 milioni di tonnellate di acqua immagazzinata in oltre mille serbatoi presso il sito della centrale, l'equivalente di circa 500 piscine olimpioniche, ormai al 98% della loro capacità di stoccaggio. Si tratta dell'acqua che è stata utilizzata per raffreddare il nocciolo dell'impianto e ridurre il pericolo radioattivo. Il piano prevede che la Tepco si occupi di trattare l'acqua reflua per pulirla dai componenti più dannosi tramite il sistema Alps (Advanced liquid processing system), prima del rilascio nel Pacifico. Il meccanismo di pulizia dell'acqua rimuoverà la gran parte del materiale radioattivo, fatta eccezione del trizio, un isotopo dell’idrogeno considerato poco pericoloso per l’organismo umano se assorbito in piccole quantità e quando viene disciolto in vaste quantità d'acqua.

Proprio a causa del trizio, paesi vicini come Cina, Corea del Sud e Corea del Nord hanno contestato il progetto dell'esecutivo giapponese. A margine del summit della Nato a Vilnius, in Lituania, il leader sudcoreano Yoon Suk-yeol ha chiesto al premier giapponese Kishida di includere esperti sudcoreani nel monitoraggio del rilascio di acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima. Yoon ha anche chiesto che lo scarico delle acque reflue venga interrotto immediatamente qualora la presenza di radioattività nell'acqua superi i livelli standard di sicurezza internazionale e che il Giappone informi prontamente Seul. Il pacato confronto diplomatico tra Tokyo e Seul, contestato dai sudcoreani, è certamente frutto di recente un avvicinamento tra i due paesi.

Le restrizioni all'importazione di pesce

Ciononostante, la Corea del Sud continua a vietare l’importazione di prodotti ittici dall'area intorno all'impianto di Fukushima, citando problemi di sicurezza. Stesso provvedimento viene adottato dalla Cina, che sfrutta la faccenda per alimentare una propaganda contro il governo nipponico (nemico storico della Repubblica popolare e sostenitore dell'indipendenza di Taiwan): Pechino ha accusato Tokyo di volere utilizzare il mare come una fogna e ha paventato ogni tipo di conseguenza se il governo giapponese prosegue con l'idea di rilasciare le acque reflue nel Pacifico.

Le prime ritorsioni non si sono fatte attendere. L'amministrazione doganale cinese effettuerà anche test per controllare il livello radioattivo nel cibo proveniente dal Giappone. Un ulteriore provvedimento fa però discutere. Il governo locale di Hong Kong sembra abbracciare la politica restrittiva portata avanti da Pechino.

L'ex colonia britannica ha infatti minacciato il governo di Tokyo di vietare le importazioni di prodotti ittici da 10 prefetture giapponesi se Tokyo scaricherà nel Pacifico l'acqua radioattiva trattata proveniente dall'impianto di Fukushima. La misura si applicherà ai prodotti freschi, congelati, surgelati o essiccati, così come al sale marino e alle alghe: prodotti che per la gran parte vengono usati per preparare il sushi. Se attuato, il provvedimento colpirà l'economia del Giappone: Hong Kong è infatti il secondo importatore di prodotti alimentari di Tokyo, subito dopo Pechino, tanto che nel 2022 il Giappone ha esportato 75,5 miliardi di yen (536 milioni di dollari) in prodotti alimentari nell'ex colonia britannica, secondo le statistiche del governo nipponico.

Perché Hong Kong ha cambiato approccio su Fukushima?

In passato Hong Kong, a differenza di Pechino, era meno ostile al bando dei prodotti ittici giapponesi dopo il triplice disastro che ha colpito la centrale di Fukushima. Ora, tuttavia, il panorama politico dell'ex colonia britannica è drasticamente cambiato dall'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale, dove si attuano tenta in ogni modo di eliminare le voci di dissenso dagli organi legislativi. Tanto che la preoccupazione sulla sicurezza alimentare dei prodotti giapponesi è animata principalmente dai politici hongkonghesi che, con il nuovo governo di John Lee, non conoscono una opposizione in Parlamento.

Il cambio di passo su Fukushima di Hong Kong è una novità che, secondo il quotidiano Nikkei Asia, si spiega con una maggiore stretta che il governo centrale di Pechino ha impresso su quello di Hong Kong, culminata con l'introduzione della controversa norma. Anche la propaganda dell'ex colonia britannica adotta lo stesso approccio di quella cinese. La mattina del 5 luglio, all'indomani della decisione del'Aiea, gli abitanti di Hong Kong si sono svegliati con la prima pagina del quotidiano locale Ta Kung Pao che denunciava come il governo giapponese avesse corrotto l'agenzia Onu. La fonte principale era un rapporto dei media online sudcoreani pubblicato il mese scorso, che è stato immediatamente respinto dal ministero degli Esteri giapponese in quanto "privo di fondamento".

Ma perché questo cambiamento? Diversi analisti ritengono che la formula "un paese, due sistemi" sia stata praticamente annullata con il comando del presidente cinese Xi Jinping, tanto da portare il governo di Hong Kong a seguire la linea del Partito comunista anche nelle questioni di politica estera. Un cambio di passo che lede i principi costituzionali locali. Secondo la Basic Law di Hong Kong, la città è una Regione amministrativa speciale che gode (per i prossimi 24 anni) di un ampio grado di autonomia politica, economico e sociale, tranne in materia di affari esteri e di difesa, che sono invece di responsabilità del governo cinese. La formula "un paese, due sistemi" ha permesso finora all'ex colonia britannica di portare avanti i suoi affari economici, senza dover gestire le implicazioni di controverse diplomatiche tra Cina e gli altri paesi. Ma le cose sono cambiate durante l'era di Xi, che rafforza la sua presa sull'ex colonia britannica (ormai a immagine e somiglianza della Cina) anche per colpire - economicamente - i suoi storici rivali.