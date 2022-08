La Cina invia truppe in Russia per "esercitazioni militari"

Le truppe cinesi si recheranno in Russia per prendere parte a un'esercitazione congiunta con la Russia e altri paesi tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. L'annuncio del ministero della Difesa cinese. La partecipazione della Cina alle esercitazioni congiunte è "estranea all'attuale situazione internazionale e regionale", ha affermato il ministero in una nota.

Le esercitazioni fanno parte di un accordo di cooperazione annuale bilaterale in corso, ha affermato. Negli ultimi anni si sono svolti simili esercizi congiunti guidati dalla Russia che hanno coinvolto la Cina. "L'obiettivo è approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica tra le parti partecipanti e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza".