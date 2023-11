L'oro nero che lega la Cina all'Iran e Hamas

C'è un Paese che si muove nel conflitto mediorientale, la Cina. Dal momento che il rapporto con Israele impedisce agli Stati Uniti di essere un mediatore credibile in Medio Oriente, il gigante asiatico vuole giocare un ruolo di primo piano.

Dallo scoppio del conflitto tra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre, almeno sei navi da guerra cinesi hanno solcato i mari del Medio Oriente. Niente di diverso da un'operazione di routine, ma il passaggio della 44esima task force di scorta inviata nella regione lo scorso maggio testimonia l'attenzione della Cina a non compromettere gli equilibri a lei favorevoli. Un interesse che si traduce nell'impegno a mantenere compatto il mondo arabo, vestendo il ruolo di mediatore del conflitto israelo-palestinese. Pechino si è definita solidale con la causa palestinese, ma intende comunque diventare un interlocutore di primo piano nel conflitto. E per farlo, vuole sfruttare appieno i suoi rapporti commerciali e politici con gli attori della regione, in particolare con l'Iran. Una relazione che non sfugge ai radar di Washington. Per questo, gli Stati Uniti hanno invitato la Cina a fare buon uso delle sue relazioni con l'Iran e altri paesi del Medio Oriente per impedire che il conflitto si estenda, mentre finanzia Israele a portare avanti le sue operazioni di terra nella Striscia di Gaza.

La difficile e non chiara posizione di Pechino

A differenza di quanto accaduto con la guerra in Ucraina, questa volta Pechino si è mossa subito, prendendo una posizione insolitamente netta. Sebbene la Repubblica popolare rivendichi neutralità, non può né vuole dimenticare la posizione filo-palestinese abbracciata sin dai tempi di Mao Zedong. E lo fa nonostante Pechino si sia avvicinata a Tel Aviv nel 1992 ristabilendo relazioni bilaterali, che si sono tradotte in affari commerciali: nel 2017, a distanza di 17 anni dello storico viaggio a Tel Aviv dell'allora presidente della Repubblica popolare, Jiang Zemin, è stato firmato un accordo di cooperazione sull'innovazione e l'alta tecnologia siglato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente cinese Xi Jinping.

È difficile però per Pechino contraddire una politica decennale, ovvero quella della non ingerenza negli affari altrui. Che, tradotto, implica che la Cina non si occupi di quello che accade negli altri Paesi e in cambio ottiene silenzio su quel che accade all'interno della Grande Muraglia. Ma il recente inasprimento del rapporto tra Cina e Stati Uniti ha spinto la Repubblica popolare a intessere relazioni con i leader dei Paesi arabi. Così, a meno di una settimana dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, la Cina ha mandato avanti l'inviato speciale cinese Zhai Jun per dialogare con i leader dei Paesi della regione. L'obiettivo è chiaro: Pechino vuole fare "tutto il necessario" per promuovere il dialogo, raggiungere un cessate il fuoco tra le due parti e ripristinare la pace nella regione, sottolineando l'importanza di procedere verso una soluzione a due Stati.

La prima reazione della Cina agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, e ai successivi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, è arrivata con una nota che esprimeva preoccupazione per le violenze nel conflitto, senza condannare nessuna delle due parti. Qualcosa poi è cambiato negli ultimi giorni, quando il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, parlando con il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha affermato che la campagna militare di Israele in risposta all'attacco di Hamas andasse "oltre la portata dell'autodifesa", enfatizzando le sofferenze del popolo palestinese. Le stesse sofferenze che sta patendo da anni la minoranza musulmana uigura della provincia cinese dello Xinjiang per mano del Partito comunista cinese. Israele non ha gradito. "Riteniamo che la Cina, in quanto superpotenza mondiale, della quale molti paesi attendono la reazione, avrebbe dovuto assumere una posizione più forte", ha replicato Yuval Waks, vice capo della missione israeliana a Pechino.

Il viaggio del petrolio dall'Iran alla Cina

La Cina, per differenti ragioni, abbraccia la tesi dell'Iran. Pechino sostiene i Paesi islamici nel rafforzare l'unità e il coordinamento sulla questione palestinese" al fine di parlare "con una sola voce", ha detto il massimo diplomatico di Pechino nel corso di una telefonata con l'omologo iraniano Hossein Amir-Abdollahian. Il link tra Cina e Iran è però principalmente fondato sul fatto che la Repubblica popolare sia il principale acquirente di petrolio del Paese guidato dagli ayatollah.

Pechino ha iniziato ad acquistare greggio dall'Iran a prezzi vantaggiosi, che però potrebbero schizzare in caso di coinvolgimento nel conflitto israelo-palestinese del Paese degli ayatollah e di conseguenti tensioni nel Golfo Persico. Secondo Kpler, società specializzata nel monitoraggio delle esportazioni di petrolio iraniano, la Cina ha più che triplicato le sue importazioni di petrolio iraniano negli ultimi due anni e lo scorso mese ha acquistato l'87 per cento del greggio iraniano.

Da Teheran, però, il petrolio non arriva direttamente a Pechino. L'Iran, sanzionato dagli Stati Uniti e Unione Europea dopo che si era rifiutata di porre fine al suo programma di arricchimento dell'uranio, sa come comunque continuare a fare affari aggirando le sanzioni. Solitamente nasconde la destinazione delle sue vendite disabilitando i transponder di tracciamento a bordo delle sue navi per poi riaccenderli nelle vicinanze del luogo di destinazione finale, come accade nello Stretto di Malacca vicino la Malesia. Il Paese del sud est asiatico così funge da anello di congiunzione per il greggio iraniano che deve arrivare al gigante asiatico: Kuala Lumpur è infatti uno dei maggiori fornitori di petrolio per Pechino, anche se ha una produzione limitata e in calo a causa dell'invecchiamento dei giacimenti petroliferi.

I successi della Cina grazie all'Iran

Prima del greggio, Teheran era legata a Pechino per il commercio di armi. Durante il lungo e sanguinoso conflitto tra Iran e Iraq, la Repubblica Islamica ha acquistato dalla Cina armamenti per due miliardi di dollari in otto anni di guerra. Solo dopo il 1988, i legami commerciali tra Teheran e Pechino si sono concentrati all vendita di petrolio ed energia, tanto che nel 2021 i due Paesi hanno firmato un accordo strategico di cooperazione "politica, strategica ed economica" della durata di 25 anni.

Il mondo arabo e il cosiddetto Sud globale (ovvero l'insieme dei Paesi non allineati) sono ormai diventati un cruccio per la Cina, che vuole sfilarli dall'influenza degli Stati Uniti. La prova più evidente, descritta come un successo diplomatico senza precedenti, è stata l'avvicinamento di Iran e Arabia Saudita, dopo un gelo durato sette anni. Tant'è che i due Paesi mediorientali entreranno a far parte dei BRICS (il raggruppamento delle economie mondiali emergenti formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) insieme ad Argentina, Egitto, Etiopia ed Emirati.

La regione è cruciale anche per tutti gli investimenti che rientrano nella Belt and Road Initiative, la Via della Seta da cui l'Italia vuole sfilarsi. I progetti infrastrutturali cinesi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, due delle principali destinazioni di investimento per la BRI, hanno totalizzato rispettivamente 56,28 miliardi di dollari e 40,81 miliardi di dollari. La Cina è stata anche il principale partner commerciale dell'Iran per un decennio e nel 2021 ha accettato di investire 400 miliardi di dollari nel paese per i prossimi 25 anni.

La Cina è il "finanziatore occulto" di Hamas?

Gli interessi e obiettivi commerciali della Cina nella regione verrebbero però danneggiati se il conflitto si allargasse coinvolgendo anche l'Iran. Hamas, così come Hezbollah e gli Houthi nello Yemen, è finanziato da Teheran con lo scopo di attaccare e indebolire il suo principale nemico, Israele, anche se il governo iraniano ne mantiene formalmente le distanze.

Ma se è ormai noto che dietro Hamas ci sia l'Iran, meno scontato è l'appoggio della Cina al gruppo fondamentalista della Striscia di Gaza. Si può considerare la Cina un finanziatore "occulto" di Hamas? In un caso risalente al 2012, il quotidiano Wall Street Journal riferiva che la Bank of China, il principale istituto di credito della Repubblica popolare, avesse respinto le accuse di aver fornito servizi bancari a gruppi terroristici, tra cui proprio Hamas. Il caso era scoppiato quando cinque famiglie di otto studenti israeliani, morti in una sparatoria avvenuta a Gerusalemme nel marzo 2008, avevano intentato causa alla Bank of China e chiesto un miliardo di dollari di danni e risarcimenti, sostenendo che a partire dal 2003 l'istituto cinese avesse effettuato dozzine di bonifici, per un totale di diversi milioni di dollari a favore del gruppo palestinese Hamas. Secondo la tesi dell'accusa delle famiglie, la leadership di Hamas avrebbe finanziato l’attentato tramite trasferimenti della quota proveniente dalla Cina attraverso le filiali della BOC negli Stati Uniti. La Bank of China ha definito le accuse infondate. Dalla vicenda è emersa una certezza: non ci sono evidenti correlazioni tra Cina e Hamas, ma la capacità dell'Iran di finanziare il gruppo terroristico varia a seconda della sua situazione economica. Ed è proprio qui che entra in gioco il gigante asiatico, che acquista il greggio iraniano a prezzi stracciati e sigla accordi di cooperazione bilaterale, fornendo a Teheran soldi per finanziare Hamas.