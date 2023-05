La Cina sta sviluppando un mega dirigibile spia: "È un sottomarino dei cieli"

Un enorme dirigibile sviluppato dall'esercito cinese è stato avvistato per la prima volta in una base remota nel deserto della Cina nord-occidentale. Lo mostrano alcune immagini satellitari ottenute dalla Cnn. Secondo gli esperti aerospaziali, le foto, scattate tre mesi prima che un pallone spia cinese venisse abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud, potrebbero segnalare un notevole progresso nel programma di Pechino di sviluppo di dirigibili, avendo messo a punto un'imbarcazione più versatile e manovrabile di quelle viste o conosciute in precedenza.

Gli scatti dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky, fatti nel novembre 2022, mostrano un dirigibile lungo oltre trenta metri su una pista lunga quasi un chilometro in un complesso militare. Il direttore esecutivo dell'Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs ha affermato che un dirigibile come questo potrebbe essere utilizzato come un "sottomarino dei cieli" e che sembra avere capacità di propulsione e navigazione speciali, che gli permetterebbero di sorvolare un'area per un periodo prolungato. La Cia e il Consiglio di sicurezza nazionale non hanno voluto commentare, mentre un alto funzionario del Dipartimento della Difesa Usa ha detto che il Pentagono ne è a conoscenza dato che il dirigibile è visibile. "Ci si può aspettare che, poiché è disponibile attraverso le immagini satellitari, stiamo seguendo l'oggetto", ha detto.

L'incidente del pallone spia cinese abbattuto lo scorso 4 febbraio dalle forze degli Stati Uniti al largo delle coste del South Carolina, dopo aver attraversato lo spazio aereo della nazione, ha portato una significativa attenzione al programma di sviluppo di questi mezzi aerei di Pechino, rivelando quanto possano essere utili i dirigibili per le attività di spionaggio. Secondo un rapporto del 2018 della Rand Corporation sulla strategia di guerra moderna del Paese, questi tipi di dirigibili sono interessanti per i cinesi perché sono "meno costosi... e forniscono un'intelligence più precisa" rispetto ai satelliti, oltre ad essere "meno suscettibili di distruzione" rispetto agli aerei. Sebbene la Cina non sia l'unica a utilizzare i dirigibili (le forze armate statunitensi utilizzano gli aerostati) questa scoperta conferma che il programma dell'Esercito di liberazione del popolo utilizza tutti e tre i tipi di dirigibili: dirigibili, aerostati e palloni liberi.