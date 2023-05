La Cina chiama i militari in pensione per la conquista di Taiwan

La Cina continua a mandare messaggi di sovranità su Taiwan. E l'aeronautica dell'isola è in affanno. Ogni giorno i caccia taiwanesi devono alzarsi nei cieli sullo Stretto di Taiwan per respingere le incursioni dei jet cinesi nello spazio aereo intorno all'isola. Uno sforzo incessante. Nelle ultime 24 ore, la Cina ha dispiegato 27 aerei e sette navi da guerra nei pressi dell'isola su cui il gigante cinese rivendica la sua sovranità.

A lanciare l'allarme è stato il ministero della Difesa di Taipei, precisando che 13 aerei (tra cui tre SU-30, quattro J-10 e due J-16) hanno varcato il perimetro sud-occidentale dello spazio di identificazione di difesa aerea di Taiwan (Adiz, non riconosciuto da Pechino). Taiwan ha risposto schierando navi, aerei e i suoi sistemi missilistici terrestri.

27 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/BLoqyx8c3T — ??? Ministry of National Defense, R.O.C. ?? (@MoNDefense) May 3, 2023

L'importanza dei droni sullo Stretto di Taiwan

Non sono mancati velivoli tecnologicamente più sviluppati. Un drone BZK-005 UAV ha volato intorno all'isola per la seconda volta in pochi giorni dopo l’inedito impiego del TB-001. Quest'ultimo è un nuovo drone da combattimento, progettato e sviluppato dall'Università di Aeronautica e Astronautica di Pechino e dalla Harbin Aircraft Industry e utilizzato dalla marina e dall'aeronautica dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese.

Il velivolo, in grado di trasportare missili sotto le ali e di effettuare missioni ad alta quota e a lungo raggio, fino a 6mila chilometri, è stato dispiegato la settimana scorsa dalla Cina per un'inedita prova di accerchiamento totale dell'isola. "Il dispiegamento di droni nella zona di identificazione aerea di Taiwan è un modo economico ed efficace da parte dell'Esercito cinese per testare e valutare alcune nuove tattiche, che diventeranno sicuramente operazioni di routine", ha affermato Lu Li-shih, ex istruttore dell'Accademia navale di Taiwan. Secondo l'esperto militare, i frequenti dispiegamenti di questi velivoli mostrano quanto sia sviluppata ed efficiente la tecnologia militare cinese.

La Cina non frena la sua ambizione di ricongiungere l'"isola ribelle" alla madrepatria. Il presidente cinese Xi nei suoi 11 minuti di discorso alla nazione a fine anno 2022 non ha perso occasione di ricordare come "la completa riunificazione della madrepatria sia un'aspirazione condivisa dalla popolazione di entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan". Dopo un breve periodo di calma apparente, le manovre cinesi si sono intensificate soprattutto in risposta al colloquio tenuto il 5 aprile tra la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, a Los Angeles.

Le sortite della Cina nella Zona d’identificazione della difesa aerea di Taiwan sono aumentate del 112,29% nel mese di aprile, periodo in cui sono stati avvistati 259 velivoli contro i 112 rilevati dal ministero della Difesa di Taipei a marzo. Secondo il Center for Strategic and International Studies, quelle in atto sono tattiche delle forze armate cinesi della cosiddetta 'zona grigia', vale a dire "una serie di sforzi" per esercitare pressione e mettere a rischio la garanzia dello status quo per "raggiungere i propri obiettivi di sicurezza senza ricorrere all'uso diretto e considerevole della forza".

Il reclutamento dei militari in pensione

Ma se dovesse ricorrere alla forza, Pechino potrebbe contare su un esercito di quasi due milioni di membri. In vista di possibili conflitti, a partire dal dossier più caldo di Taiwan, le forze militari cinesi potrebbero aumentare le loro file pescando tra i militari in pensione.

Il Consiglio di Stato (che rappresenta il potere esecutivo del paese) e la Commissione militare centrale (il massimo organo decisionale dell'esercito cinese) hanno promulgato le revisioni alla disciplina del servizio militare, consentendo sia l'arruolamento del personale militare in pensione, sia il reclutamento di studenti di scienze e ingegneria esperti di tecnologia. Le nuove leve dovranno garantire all’Esercito popolare di liberazione una maggiore competenza militare e tecnologica, per combattere le nuove tipologie di conflitti in nuovi domini come spazio e cybersicurezza.

Un reclutamento resosi necessario, in vista dell'impegno del gigante asiatico nella ricerca sulla "guerra di intelligence" che fa uso di intelligenza artificiale e altre tecnologie. Con la nuova normativa, oltre al richiamo dei soldati in pensione, potranno essere arruolate "persone in caso di emergenza", a seconda del tipo di personale richiesto.

Le ambizioni del presidente Xi - che è anche numero uno della Commissione militare centrale - su una forza militare di livello mondiale dipendono dal personale qualificato e da un progresso tecnologico al pari del suo rivale statunitense. Pechino ha sviluppato le sue capacità militari negli ultimi anni, soprattutto sulla terraferma e sul mare, tra l’ampliamento della flotta di navi d’assalto anfibie, sottomarini e bombardieri e ha lanciato la sua terza portaerei, la Fujian, a giugno del 2022, considerata centrale nel progetto di modernizzazione delle forze militari voluta da Xi per colmare il divario con quelle statunitensi.

Taiwan sarebbe in grado di rispondere alla forza della Cina?

Come risponderebbe Taiwan all'uso diretto della forza militare cinese? Il governo dell'isola - che gode del sostegno militare degli Stati Uniti che così facendo spazzano via ogni tipo di "ambiguità strategica" rispetto al loro ruolo nella difesa dell’isola - sta cercando una cooperazione con la Casa Bianca per realizzare un aereo da caccia sul territorio taiwanese. Washington, nonostante fornisca mezzi militari a Taipei, si guarda però bene dal fornire i suoi caccia più avanzati come l'F-22 o l'F-35. Il timore è quello di dover rispondere alle ritorsioni cinesi. Le due superpotenze, Cina e Stati Uniti, sono riusciti a evitare uno scontro militare sullo Stretto, ma questa pace potrebbe non durare a lungo.

Taiwan però sa che, in caso di conflitto con il gigante cinese, potrebbe contare solamente sulle proprie capacità militari, ha detto in un'intervista rilasciata a Sky News Australia, Joseph Wu, il ministro degli Esteri taiwanese. Alla domanda su chi potrebbe combattere al fianco di Taiwan in caso di guerra con la Cina, Wu ha risposto: "Questa è un'ottima domanda".