La nuova portaerei cinese che sfida gli Usa e spaventa Taiwan

Il taglio del nastro rosso è finalmente arrivato. La Cina ha inaugurato oggi 17 giugno la sua terza portaerei, dopo anni di ritardo. L’evento, presentato in pompa magna dai media di stato, permette di far conoscere al mondo la nuova nave da guerra dell’Esercito popolare di liberazione – la Type 003 – interamente costruita in Cina.

La grande portaerei (con una capacità di spostamento di 80.000 tonnellate) è scesa in mare dal cantiere navale Jiangnan di Shanghai ed è stata presentata, durante la cerimonia, come la prima a essere dotata di una catapulta elettromagnetica per gli aerei: quest’ultima è una caratteristica che la differenzia dalla Liaoning, commissionata a settembre 2012, e alla Shandong, entrata in servizio il dicembre 2019, che hanno invece un ponte per il decollo dei caccia disegnato come un rialzo finale.

Decine di membri del personale della marina cinese si sono allineati davanti alla nave e hanno cantato l'inno nazionale cinese durante la cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato alti funzionari tra cui Xu Qiliang, il vicepresidente della Commissione militare centrale.

Non è mancata la bottiglia di champagne rotta sul fianco della nave in segno di buon augurio del vettore che, nel solco della tradizione, trae il nome da un’area geografica della Cina: il Fujian, la provincia cinese di fronte a Taiwan, l’isola considerata da Pechino una parte "inalienabile" del territorio cinese, e da cui partono le esercitazioni marittime in vista di una riunificazione anche con l'uso della forza, se necessario.

La Fujian doveva scendere in mare lo scorso aprile, ma il lockdown imposto a Shanghai per frenare il focolaio di Covid-19, che ha paralizzato la città per tre mesi, ha colpito anche l’attività dei cantieri. Tuttavia, ci vorranno anni prima che la portaerei possa raggiungere la sua piena capacità operativa, poiché il ministero della Difesa cinese non ha annunciato una data per l'entrata in servizio.

Il varo della portaerei al centro delle tensioni tra Cina e Usa

Il lancio della nave, che era considerato comunque imminente, arriva in una fase in cui i rapporti tra Cina e Usa sono particolarmente tesi anche a causa delle pressioni dell'Esercito popolare di liberazione su Taiwan. Washington guarda con attenzione le incursioni militari della Cina, che ha ripetutamente navigato con le sue navi da guerra attraverso lo stretto che separa l'isola dalla terraferma anche per contrastare il passaggio delle unità militari di Usa e degli alleati statunitensi.

Pechino è stata accusata più volte dagli Stati Uniti di aver utilizzato jet militari per le sue incursioni nell'area di identificazione di difesa aerea di Taipei: fino al mese di giugno di quest’anno, Pechino ha effettuato 500 sorvoli contro i quasi mille del 2021.

Il presidente cinese Xi Jinping, che è anche presidente della commissione militare centrale, ha fatto della revisione delle forze armate un tema centrale della sua agenda politica e militare: il suo obiettivo è schierare una flotta con sei portaerei pronta entro il 2030, periodo in cui è atteso anche il varo della prima unità a propulsione nucleare, per eguagliare o superare la capacità degli Stati Uniti e proiettare la sua influenza ben oltre le coste della Cina, specialmente nell’Indo-pacifico.