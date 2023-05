No, la Cina non ha cambiato posizione sulla guerra in Ucraina

La Cina ha votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa in cui si fa esplicito riferimento alla "aggressione della Federazione russa dell'Ucraina". La notizia di qualche giorno fa era stata accolta con entusiasmo dalla comunità internazionale e dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Ma è proprio il gigante cinese, dopo il voto all'Onu del 25 aprile, a chiarire che la propria posizione sul conflitto in Ucraina non è cambiata. La missione permanente cinese all'Onu, in una email inviata alla testata South China Morning Post, ha specificato che il voto era "sull'intero testo e non un'approvazione di quel paragrafo" specifico. La risoluzione, che non è vincolante, non riguardava in particolare la guerra in Ucraina, ma si concentrava sui rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa.

Cosa è stato frainteso

Il punto sull'Ucraina era infatti nel documento un po' marginale, menzionato solo nel paragrafo 9 della risoluzione. Durante il dibattito sulla delibera ci sono stati in realtà due voti. Il primo riguardava l'inclusione o meno del paragrafo 9 nella risoluzione che riconosceva come la Russia abbia creato "sfide senza precedenti che l'Europa si trova ad affrontare in seguito dell'aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina, e contro la Georgia prima di quella". Questo paragrafo è passato, dopo aver ottenuto 81 sì, 10 no e 48 astenuti, tra cui Cina, India e Brasile. Contrari la Russia, così come Bielorussia, Iran, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord.

La Cina ha votato invece a favore della risoluzione nel suo complesso, seguendo il tradizionale atteggiamento di Pechino a sostegno delle Organizzazioni regionali. Fonti diplomatiche Onu precisano che "sarebbe stato grave" se la Cina avesse negato il voto al documento nel suo insieme solo per una frase inserita in un documento di undici pagine.

La precisazione di Pechino

"La posizione della Cina sulla questione ucraina non è cambiata e il voto (della risuluzione dell'Onu, ndr) non ha nulla a che fare con la telefonata tra i due capi di Stato", si legge nella missiva in cui si fa riferimento al colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo ucraino Voldymyr Zelensky che c'è stato lo scorso 26 aprile, il giorno prima del voto al Palazzo di Vetro di New York.

Il voto favorevole era apparso, in un primo momento, una svolta diplomatica della Cina - ma anche di India e Brasile - che hanno sempre evitato il ricorso a termini netti per descrivere il conflitto. Il gigante asiatico, che non ha mai condannato l'attacco della Russia all'Ucraina ed è stata criticata dall'Occidente per la sua posizione sulla guerra, ci tiene quindi a ribadire che non vuole mollare la Russia. Almeno per ora.