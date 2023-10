La Cina aggira le sanzioni sui chip e gli Usa si vendicano

Si infuoca la battaglia tecnologica tra Cina e Stati Uniti, proprio mentre a Pechino si riuniscono i leader ed esponenti di 130 Paesi per festeggiare il decimo anniversario della Belt and Road Initiative. L'amministrazione di Joe Biden ha annunciato nuovi paletti sui semiconduttori avanzati che le aziende americane possono vendere al gigante asiatico, rafforzando così le restrizioni alle esportazioni decise lo scorso ottobre. Circa un anno fa, Washington ha introdotto nuove regole per contenere lo sviluppo dell’industria dei microchip cinese, specie per quanto riguarda i chip con architettura inferiore a 14 nanometri. La misura degli Stati Uniti "Chips Act" impone ai produttori dei microchip restrizioni per la vendita di semiconduttori avanzati e di apparecchiature per la produzione di chip a Pechino, con l'obiettivo, secondo il presidente Joe Biden, di limitare l'accesso e lo sviluppo di tecnologie di ultima generazione sia militari che di spionaggio da parte dell'esercito cinese.

Così è arrivata l'ulteriore mossa statunitense. Il Dipartimento del Commercio ha spiegato che limiterà in modo significativo le esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale, rendendo di fatto più difficile per colossi come Nvidia e Intel vendere i loro attuali prodotti in Cina o introdurne dei nuovi per aggirare le regole.

Il nuovo set di restrizioni, infatti, avrà l'obiettivo di restringere ancora di più la maglia sul controllo della tecnologia americana che può, o riesce ancora, ad arrivare in Cina. Washington teme che i chip più avanzati possano essere utilizzarti per sviluppare o migliorare tecnologie militari come armi nucleari e sistemi di missili ipersonici da parte della Cina. Un'esigenza che gli Stati Uniti considerano urgente dal momento che la politica estera cinese sta diventando sempre più aggressiva, soprattutto nei confronti di Taiwan.

Il segretario del Dipartimento del Commercio, Gina Raimondo, però avverte che l'amministrazione Biden non sta cercando di danneggiare economicamente Pechino. Infatti è esentata dal limite statunitense la maggior parte dei chip presenti nei laptop, negli smartphone e nei giochi, anche se alcuni saranno soggetti a requisiti di licenza e notifica da parte dei funzionari statunitensi. Dal momento che le norme sono state aggirate più volte nel corso dell'ultimo anno, il governo ha messo a punto un nuovo sistema che mira a impedire l'arrivo dei semiconduttori statunitensi alla Cina attraverso Paesi terzi. Sembra quindi che Washington chiederà ai produttori di chip di ottenere una licenza per spedire a dozzine di altri paesi soggetti all'embargo statunitense sulle armi.

La ratio che avrebbe portato il governo americano a optare per una ulteriore stretta è la capacità con cui la Cina è riuscita a raggirare le restrizioni statunitensi. Pechino ha cercato di correre ai ripari. Per ridurre la dipendenza dalle importazioni dall'estero per i suoi chip elettronici, la Cina ha speso miliardi di dollari negli ultimi 10 anni per l'industria nazionale dei semiconduttori. All'inizio di marzo ha anche annunciato che avrebbe messo sul piatto una ingente somma per sostenere l'industria nazionale: 1,9 miliardi di dollari di finanziamenti in uno dei principali produttori cinesi di semiconduttori, Yangtze Memory Technologies.

La beffa cinese è diventata evidente con l'ultimo smartphone prodotto da Huawei: il nuovo microprocessore del Mate 60 Pro, il chip chiamato Kirin 9000, è stato fabbricato peraltro in Cina dal principale produttore di chip del Paese, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Il microprocessore sarebbe il primo della categoria più avanzata, quella dei 7 nanometri, che ha superato il precedente limite del 14 nanometri. Lo sviluppo tecnologico ha colto di sorpresa l'amministrazione statunitense, dal momento che dal 2019 Huawei e le altre aziende cinesi non possano ottenere dall'estero le strumentazioni necessarie per produrre i chip più avanzati.

L'annuncio di nuove restrizioni imposte dal governo di Washington ha fatto crollare i titoli delle principali aziende produttrici di chip. Il titolo di Nvidia ha infatti perso il 7,2 per cento a Wall Street. Dopo il divieto di vendita dell'H100, il processore di Nvidia più avanzato per l'intelligenza artificiale, le aziende cinesi avevano però potuto continuare a comprarne una versione leggermente meno sofisticata, l'H800 o l'A800. Ora, anche quest'ultimi chip saranno vietati. Le nuove norme potrebbero colpire anche le esportazioni di Intel e Amd, i cui titoli, nel premercato, perdono rispettivamente l'1,4 per cento e il 2,2 per cento. Altre norme potrebbero limitare l'esportazione in Cina di aziende del settore dei semiconduttori come Applied Materials, Lam e Kla.

Gli Stati Uniti, con le nuove restrizioni sui microchip alla Cina, lanciano un segnale all'Unione Europea. Bruxelles e Washington intendono collaborare per creare una zona tariffaria comune che imporrà dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da economie pianificata come la Cina. L'occasione è il summit Ue-Usa che si terrà il prossimo 20 ottobre a Washington.