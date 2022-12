Come la Cina protegge i suoi semiconduttori da Russia e Usa

Oltre 143 miliardi di dollari. È questa la somma che la Cina mette sul piatto per la sua industria dei semiconduttori, nel tentativo di raggiungere l'autosufficienza nel settore e contrastare le restrizioni statunitensi alle esportazioni.

Le tensioni tra Cina e Stati Uniti si giocano anche nel campo dell’industria dei chip, ponendo nuove sfide globali. Il mercato dei semiconduttori è quello in cui emergono le rivalità geopolitiche proprio per l'alto valore economico del settore: nel 2021 l'industria ha superato per la prima volta un valore di 500 miliardi di dollari e si stima che diventerà una macchina da trilioni di dollari entro il 2030. Ma è una partita giocata principalmente a tre, con Usa, Cina e Taiwan che si spalleggiano e si contrastano a vicenda per ottenere il primato dell'industria dei chip, tallonati da Corea del Sud e Giappone.

Cosa c'entrano gli Stati Uniti?

Per la necessità di proteggere gli interessi nazionali, lo scorso ottobre l'amministrazione statunitense di Joe Biden ha introdotto nuove restrizioni sull’export di tecnologia avanzata verso la Cina, vietando la vendita al gigante asiatico di semiconduttori realizzati con tecnologia americana ovunque nel mondo, oltre a impedire ai cittadini statunitensi di lavorare con i produttori di chip cinesi senza autorizzazione esplicita.

Nello specifico, la misura prende di mira i chip informatici di fascia alta, i grandi e costosissimi macchinari per stampare i circuiti più piccoli, sotto i 14 nanometri, e le relative componenti. Insomma, la misura colpisce quegli strumenti fondamentali sia per il manifatturiero che per il settore militare, in particolare per lo sviluppo di sistemi d'arma avanzati. Con un provvedimento che mira a mettere in ginocchio l'industria cinese dei semiconduttori, colpendo proprio la sua dipendenza estera, Washington ha inserito 31 entità cinesi in una lista di aziende "non verificate" (mossa che prelude la loro inclusione nella temuta entity list, che di fatto impedisce l’accesso alle forniture americane), tra cui - l'ultima in ordine di tempo- la Yangtze Memory Technologies.

Il colosso cinese, stando a quanto riportato dal Financial Times, è accusato di aver violato il provvedimento statunitense perché ha fornito a Huawei, il gruppo cinese di apparecchiature per le telecomunicazioni, chip avanzati. Nel tentativo di tenere indietro Pechino nella corsa ai semiconduttori, gli Stati Uniti stanno anche finalizzando un accordo con Giappone e Paesi Bassi per impedire alle aziende giapponesi e olandesi di vendere alla Cina chip avanzati e attrezzature per la produrli.

Le restrizioni statunitensi rafforzano gli obiettivi del Chips and Science Act promosso dall'amministrazione Biden, uno strumento utile a garantire agli Usa il dominio tecnologico: sul piatto, la Casa Bianca ha stanziato più di 52 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, per incentivare la ricerca e la produzione interna così da rendersi autonomi e non più dipendenti dalla produzione dei semiconduttori asiatici.

La risposta della Cina

I 52 miliardi di dollari di finanziamenti messi avanti da Washington impallidiscono di fronte agli oltre 143 miliardi di dollari che la Cina ha messo sul piatto per la sua industria dei semiconduttori. Pechino si prepara a varare i più consistenti incentivi fiscali degli ultimi cinque anni, principalmente sotto forma di sussidi e crediti d'imposta. Gran parte dei finanziamenti cinesi - che potrebbero essere erogati nel primo trimestre del 2023 - sarà utilizzata per sovvenzionare l'acquisto di fabbriche e apparecchiature da parte delle aziende nazionali, che beneficeranno di un sussidio del 20% sul prezzo di vendita. Segnale che la Cina vuole realizzare l'"autarchia" tecnologica, ovvero l'indipendenza cinese nel settore, uno dei principali obiettivi del presidente Xi Jinping.

Il leader cinese non ci sta quindi a farsi mettere nell'angolo dagli Usa e dai suoi alleati e lo scorso 12 dicembre ha portato gli Stati Uniti davanti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) per le misure di controllo delle esportazioni di chip messe in atto da Washington, giudicate una pratica "tipica del protezionismo commerciale". Il ministero del Commercio cinese chiede quindi a Washington di "correggere i propri errori in modo tempestivo" e di "rinunciare al gioco a somma zero", difetto di cui la Cina incolpa spesso gli Usa.

Proteggersi anche dalla Russia

Pechino, che è impegnata a portare avanti una lunga guerra commerciale con Washington, alza gli scudi anche con i suoi amici di vecchia data. E lo ha fatto vietando il 13 dicembre l'esportazione in Russia di processori di livello militare prodotti dalla società cinese Loongson, a causa della loro importanza strategica per l'esercito cinese.

Una decisione che avrà ripercussioni sul Cremlino, che potrebbe presto gestire un'altra potenziale battuta d'arresto per lo sforzo bellico di Mosca in Ucraina. Le sanzioni occidentali hanno costretto Mosca a cercare nuovi fornitori di componenti elettronici cruciali, compresi quelli per le sue armi, rivolgendosi alla Cina. I produttori russi hanno testato processori di fabbricazione cinese per sostituire quelli prodotti da aziende come Intel, che hanno sospeso le consegne dopo lo scoppio della guerra russa in Ucraina. Il leader russo si trova con un nuovo grattacapo. Ma a Xi poco importa dell'"amicizia senza limiti" con Putin. Al leader cinese interessa realizzare il sogno di autosufficienza tecnologica cinese.