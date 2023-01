Cina sospende i visti a Corea del Sud e Giappone in risposta alle restrizioni Covid

Dopo la decisione di alcuni paesi di imporre controlli e restrizioni anti Covid ai viaggiatori provenienti dalla Cina, è arrivata la dura risposta cinese. Risposta che va a colpire i due nemici storici della Repubblica popolare. In mattinata, l'ambasciata cinese a Seul ha annunciato la sospensione delle emissioni di visti di breve periodo per i cittadini sudcoreani, in rappresaglia a misure simili decise da Seul contro i viaggiatori in arrivo dalla Cina a causa del diffondersi del Covid. Il provvedimento riguarda i visti emessi per motivi di lavoro, sanitari e turismo. Nei giorni scorsi, come già fatto anche da altri Paesi, Seul ha imposto il tampone obbligatorio ai viaggiatori in arrivo dalla Cina.

A distanza di qualche ora Pechino ha adottato una misura analoga nei confronti del Giappone. L'Ambasciata cinese in Giappone, in un breve messaggio diffuso dai media statali cinesi, ha reso noto che sarà sospesa l'emissione di visti per i viaggiatori provenienti dal paese nipponico. "L'Ambasciata e i Consolati cinesi in Giappone sospenderanno il rilascio di visti ordinario per i cittadini giapponesi", si legge nella nota, che segue alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.

Sono giorni infatti che Pechino minaccia contromisure nei confronti dei Paesi che hanno adottato restrizioni ai danni dei viaggiatori cinesi, per le preoccupazioni sorte a causa dell'ondata di contagi da Covid-19 che sta colpendo il Paese asiatico. Il Giappone e la Corea del Sud non sono gli unici paesi che impongono requisiti di ingresso ai viaggiatori provenienti dalla Cina, dove i casi di Covid sono in aumento, ma le loro misure sono tra le più severe.

La scorsa settimana, la Corea del Sud ha smesso di rilasciare visti turistici per chi proviene dalla Cina, alimentando l'ira del gigante asiatico tanto da spingere il ministero degli Esteri cinese a definire il provvedimento "inaccettabile" e "non scientifico".

Il Giappone sta attualmente consentendo ai visitatori cinesi di entrare nel Paese, a condizione che risultino negativi al Covid, ma allo stesso tempo sta limitando i voli dalla Cina verso alcune città giapponesi.