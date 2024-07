La Cina ha sospeso i negoziati sul controllo delle armi nucleari con gli Stati Uniti

Cina e Stati Uniti hanno smesso di parlare su una tematica di rilevanza primaria: quella nucleare. Pechino ha dichiarato di aver sospeso le discussioni con gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti e sulla non proliferazione nucleare, specificando che si tratta di una ritorsione per la vendita di armi da parte di Washington a Taiwan. È quanto ha detto il 17 luglio il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in occasione del punto stampa giornaliero. Jian, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Afp, ha spiegato che gli "Stati Uniti hanno ignorato la ferma opposizione della Cina e hanno adottato una serie di misure che minano gravemente gli interessi fondamentali" della Repubblica popolare. Il portavoce della diplomazia cinese si riferisce alla recente decisione degli Stati Uniti di approvare due vendite di attrezzature militari a Taiwan per un valore totale di circa 300 milioni di dollari (274 milioni di euro).

Il gigante asiatico ha regolarmente denunciato le vendite di armi americane all'isola e più in generale qualsiasi azione di Washington che dia a Taiwan una parvenza di legittimità internazionale. Questo perché Pechino considera Taiwan una provincia, anche se non controlla questo territorio insulare amministrato da un governo democraticamente eletto. "Per questo motivo la Cina ha deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti in vista di un nuovo ciclo di consultazioni sul controllo degli armamenti e sulla non proliferazione nucleare", ha detto il portavoce cinese.

Quello che preoccupa gli americani è l’arsenale atomico cinese, che resta comunque inferiore a quello statunintese. Secondo le stime dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), gli Stati Uniti possiedono circa 3.700 armi nucleari e la Russia 4.500 - rispetto alle 410 della Cina. "La Cina è disposta a mantenere la comunicazione con gli Stati Uniti sulle questioni internazionali di controllo degli armamenti sulla base del rispetto reciproco", ha aggiunto il portavoce. "Ma gli Stati Uniti devono rispettare gli interessi fondamentali della Cina e creare le condizioni necessarie per il dialogo", ha sottolineato.

I negoziati informali sugli armamenti nucleari

Lo scorso novembre Cina e Stati Uniti avevano ripreso brevemente i colloqui ufficiali sulle armi nucleari, ma da allora i negoziati si sono arenati e un alto funzionario statunitense ha espresso pubblicamente la propria frustrazione per la reattività della Cina. Il dialogo sembrava un po' caduto nel nulla nei mesi successivi. E invece, stando a quanto svelato da Reuters, lo scorso marzo, i due paesi hanno ripreso i colloqui semiufficiali sulle armi nucleari, per la prima volta dopo cinque anni di silenzio. In quell'occasione, i delegati cinesi avevano rassicurato la controparte statunitense che Pechino non farebbe ricorso al nucleare per colpire Taiwan.

In gergo tecnico si chiamano "Track Two" ed è un formato di colloqui informali a cui prendono parte solitamente ex funzionari e accademici in grado di esprimere autorevolmente la posizione dei rispettivi governi, pur non essendo coinvolti direttamente nei processi decisionali. Alla sessione di colloqui dello scorso marzo, rimasti sinora ignoti, gli Stati Uniti avrebbero preso parte con una delegazione di sei persone, mentre Pechino avrebbe inviato accademici e analisti, inclusi diversi ex ufficiali dell'Esercito popolare di liberazione. Tali discussioni non possono sostituire i negoziati formali, ovvero quelli tra governi, noti come "Track One".