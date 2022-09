La Cina avrebbe espresso sostegno alla Russia per la guerra in Ucraina

Ancora una volta la Cina ha espresso sostegno 'velato' alla Russia per la guerra avviata in Ucraina lo scorso 24 febbraio. E' questa però la versione rilanciata dagli organi statali russi che raccontano delle parole espresse dal numero tre della nomenklatura cinese, Li Zhanshu, che lo scorso 7 settembre ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in occasione dell’Eastern Economic Forum - appuntamento annuale che si tiene nella città russa Vladivostok per incoraggiare gli investimenti stranieri nell'area - dove si è congratulato con il leader del Cremlino per aver assicurato la ‘resilienza’ dell’economia russa, nonostante le sanzioni occidentali.

A pochi giorni di distanza dall'incontro con Putin, Li è stato accolto lo scorso 9 settembre dal presidente e dai deputati della Duma Russa a Mosca: proprio durante questa occasione, l'alto funzionario cinese ha offerto la più solida approvazione di Pechino alla guerra di Mosca in Ucraina. Li ha infatti assicurato i membri della Duma di Stato che “la Cina comprende e sostiene la Russia su questioni che rappresentano i suoi interessi vitali, in particolare sulla situazione in Ucraina”, come si legge nel comunicato della camera bassa dell'Assemblea federale della Federazione Russa.

Per bocca di Li, la Cina ha condannato l'espansione degli "Stati Uniti e i loro alleati della Nato vicino ai confini russi che minaccia seriamente la sicurezza nazionale e la vita dei cittadini russi". E ancora: "Comprendiamo appieno la necessità di tutte le misure adottate dalla Russia volte a proteggere i suoi interessi chiave, per cui stiamo fornendo la nostra assistenza”, ha sottolineato il presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese.

La Russia sta promuovendo legami sempre più stretti con la Cina, proprio nel momento in cui la sua offensiva militare in Ucraina sta affrontando battute d'arresto, con le forze di Kiev che hanno riconquistato gli insediamenti nelle regioni di Kharkiv e Donetsk.

Con poche parole, Li ha riproposto quindi un mantra caro a Pechino per rilanciare la visione - condivisa con Mosca - di un mondo multipolare non più a trazione occidentale. Visione che con ogni probabilità verrà rafforzata durante il prossimo e imminente faccia a faccia tra Xi e Putin a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization (SCO) in programma il prossimo 15 e 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan, a cui parteciperanno anche il premier indiano Narendra Modi e il neo eletto pachistano Shebaz Sharif.

Nel primo incontro in presenza del summit regionale dall'inizio della pandemia, oltre ai leader di India, Cina, Russia e Pakistan ci saranno anche quelli di Khazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Xi Jinping quindi lascerà la Cina questa settimana per la prima volta in oltre due anni dall'inizio della pandemia di Covid-19.