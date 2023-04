I dubbi della Cina sulla sovranità dell'Ucraina e degli ex paesi sovietici

Ci risiamo. L'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, torna a far parlare di sé. E le sue esternazioni mettono in dubbio l'apparente neutralità della Cina nel conflitto russo in Ucraina. Partiamo dai fatti. Il diplomatico cinese in una recente intervista rilasciata alla rete francese "Lci" ha dichiarato che i Paesi nati dalla dissoluzione dell'Urss "non hanno uno status effettivo ai sensi del diritto internazionale perché non esiste un accordo internazionale che confermi il loro status di nazioni sovrane".

Altrettanto scivolosa è stata la risposta data alla domanda in cui gli si chiedeva se, secondo la sua visione, la Crimea, annessa illegalmente dalla Russia nel 2014, fosse parte dell'Ucraina. "Dipende", ha risposto il diplomatico cinese, sostenendo che bisogna analizzare il modo in cui si percepisce il problema: per lui "non è così semplice" stabilire a chi appartiene la penisola che affaccia sul Mar Nero, perché "era russa all'inizio".

Le osservazioni di Lu sembravano così sconfessare la sovranità dei paesi che sono diventati stati indipendenti e membri delle Nazioni Unite dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, e irrompono proprio durante la guerra in Ucraina. La Cina ha finora rifiutato di condannare l'invasione russa o di chiedere il ritiro delle truppe del Cremlino dal territorio ucraino, sollecitando invece la moderazione da parte di "tutte le parti" e accusando la Nato di aver alimentato il conflitto.

Non è la prima volta che le valutazioni discutibili dell'ambasciatore cinese in Francia hanno scatenato un vespaio di polemiche. Lu si era già lasciato andare a dichiarazioni critiche lo scorso anno quando, in occasione della visita a Taiwan dell'ex speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, aveva rivendicato la necessità di una "rieducazione" del popolo taiwanese in funzione filo-cinese e patriottica.

La condanna dei paesi baltici

Le argomentazioni di Lu hanno inevitabilmente suscitato una dura reazione da parte dei paesi baltici. Lituania, Lettonia ed Estonia convocheranno oggi gli ambasciatori cinesi nelle rispettive capitali "per chiedere chiarimenti, per scoprire se la posizione della Cina è cambiata riguardo all'indipendenza e per ricordare loro che non siamo paesi post-sovietici, ma paesi che sono stati occupati illegalmente dall'Unione Sovietica", ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'UE. Landsbergis si è spinto oltre e, dopo aver espresso la propria indignazione, ha scritto su Twitter che le frasi di Lu sono una risposta a coloro che ancora si chiedono "per quale motivo gli Stati baltici non credano alla Cina come mediatore in Ucraina".

A fare eco alle parole dei ministri dei tre paesi dell'Unione europea c'è stata subito la reazione dell'Alto rappresentante della politica estera, Josep Borrell, che ha liquidato come "inaccettabili" le affermazioni del diplomatico di Pechino, aggiungendo che Bruxelles "può solo supporre che queste dichiarazioni non rappresentino la politica ufficiale della Cina".

Il Consiglio europeo di giugno servirà a dirimere anche questa questione, sulla base di una valutazione della strategia europea verso la Cina. "Discuteremo della dichiarazione dell'ambasciatore cinese" sull'Ucraina e sull'appartenenza del paese all'Unione Sovietica "nel quadro del capitolo sulla Cina", ha dichiarato Borrell. "Non posso dirvi in ??anticipo quale sarà il risultato della discussione", nel Consiglio Affari Esteri, "ma ci sarà sicuramente una presa di posizione forte" perché venga "chiarito" qual è "il pensiero ufficiale del governo cinese sulla sovranità e l'indipendenza di alcuni Stati membri", ha aggiunto l'Alto Rappresentante.

Borrell osserva con attenzione a come si muove la Cina nel Vecchio continente ma anche nell'Indo-pacifico. In un editoriale pubblicato ieri sul quotidiano francese Journal Du Dimanche, il numero uno della politica estera europea ha invitato "le marine europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan" in nome della "libertà di navigazione". Per Borrell, il dossier Taiwan riguarda l’Europa "economicamente, commercialmente e tecnologicamente", in riferimento al ruolo strategico dell'isola nella produzione di semiconduttori.

I tentativi di Pechino di allontanarsi dalle dichiarazioni dell'ambasciatore

La Cina, tuttavia, cerca di smarcarsi dalle polemiche della comunità internazionale nate dopo le dichiarazione del diplomatico Lu, tanto da ribadire di rispettare lo status di stati sovrani di tutte le repubbliche nate dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il difficile compito di sottolineare la posizione della Cina l'ha svolto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning che ha commentato le dichiarazioni dell'inviato di Pechino in Francia. Sottolineando che la Cina ha ''una posizione coerente e chiara'', Mao ha ribadito che viene ''rispettata indipendenza sovrana e l'integrità territoriale di tutti i Paesi''. E, allo stesso tempo, Pechino ''condivide i principi e gli obiettivi delle Carte delle Nazioni Unite''.

L'Unione Sovietica è uno stato federale e per quanto riguarda la politica estera ha lo status di soggetto di diritto internazionale, ha proseguito il ministero degli Esteri cinese. ''Ciò non nega il fatto che dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ogni membro della repubblica ha lo status di stato sovrano'', afferma la portavoce del ministero come riporta la testata cinese Global Times.

Il difficile equilibrio cinese tra Russia e Ue

Nel pieno del conflitto russo in Ucraina, Pechino è in difficoltà poiché cerca di mantenere un delicato equilibrio tra Europa (profondamente divisa sull'approccio commerciale e geopolitico da avere con il gigante asiatico, soprattutto dopo la visita del presidente francese Macron in Cina) e Russia. Perché se da un lato la posizione ufficiale della Cina contraddice i commenti di Lu (Pechino non ha riconosciuto la sovranità della Russia sulla Crimea o su qualsiasi territorio annesso dal 2014), dall'altro le osservazioni dell'ambasciatore potrebbero anche far luce sulle vere priorità diplomatiche di Pechino. Diversi funzionari europei da tempo avanzano sospetti sull'idea di Pechino di voler sfruttare le divisioni tra i 27 paesi membri per minare l'unità dell'UE. Insomma, per usare le stesse parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen, la Cina starebbe usando le tattiche di "divide et impera".

Una maggiore esposizione sulla guerra in Ucraina, come quella dell'ambasciatore cinese in Francia, rischia così di annullare gli sforzi del gigante asiatico di presentarsi agli occhi della comunità internazionale come mediatore dei grandi conflitti. La Cina è stata sottoposta a varie critiche per non avere mai condannato l'aggressione russa dell'Ucraina, avvenuta solo poche settimane prima dell'annuncio di una partnership "senza limiti" tra Pechino e Mosca.

La critica sui social media cinesi

Le parole del diplomatico cinese hanno sollevato un polverone di polemiche anche sui social media cinesi. Prima dell'arrivo della scure della censura, molti utenti dentro la Grande Muraglia si sono domandati se le dichiarazioni dell'alto funzionario cinese rappresentassero la posizione del governo di Pechino, sottolineando la contrapposizione dalle istanze del ministero degli Esteri cinese.

È stato quindi necessario un passo indietro dall'ambasciata cinese in Francia, che ha rimosso la trascrizione dell'intervista del suo ambasciatore dai social, riporta Bloomberg. L'ambasciata aveva inizialmente pubblicato l'intera trascrizione dell'intervista - sia in cinese, sia in francese - sul suo account ufficiale sul social cinese WeChat questa mattina. A mezzogiorno (ora di Pechino), tuttavia, la trascrizione era stata rimossa, con il messaggio: il contenuto "è stato cancellato dall'autore". L'intervista non è stata pubblicata sul sito ufficiale dell'ambasciata a Parigi, tuttavia il video integrale dell'emittente francese è tuttora presente sull'account Twitter della stessa sede diplomatica.