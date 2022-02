La Cina continua la strategia "Zero Covid dinamico": città in lockdown con un focolaio

Intere città con milioni di abitanti in lockdown in presenza di pochi casi di coronavirus. La Cina prosegue con la sua strategia detta di "Zero Covid dinamico", una politica ferrea che prevede l'isolamento di grandi centri urbani dopo l'insorgere dei primi casi di positività. L'ultima a farne le spese è Baise, città situata nella regione meridionale dello Guangxi, un centro con 3,57 milioni di abitanti che, a causa dell'individuazione di un focolaio di Covid, è stata posta in lockdown dal pomeriggio di ieri, domenica 6 febbrraio. Come riportato dal corrispondente cinese della Bbc Stephen McDonell, fino a nuovo ordine, nessuno può entrare o uscire dalla città.

Secondo quanto confermato dal capo epidemiologo cinese Wu Zunyou ai media internazionali, la Cina manterrà la sua politica di controllo della pandemia con la strategia "Zero Covid" fino a quando non ci sarà un modo differente per arginare la diffusione del virus. Infatti, sempre secondo Wu, anche se la Cina ha raggiunto un tasso di vaccinazione del 70%, le misure stringenti rimangono ancora il metodo più efficace per contenere i contagi. Infine Wu ha confermato che recentemente c'è stato un focolaio di Omicron anche nella città portuale settentrionale di Tianjin con oltre 15 milioni di abitanti.

Lo scorso 24 gennaio era stato invece interrotto il lockdown imposto sulla città di Xi'an e i suoi 13 milioni di abitanti per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. La città era stata posta in isolamento lo scorso 22 dicembre dopo la comparsa di un focolaio della variante Omicron: dopo circa un mese di chiusura, il principale centro industriale ed ex capitale dell'impero, un migliaio di chilometri da Pechino, è tornato così a riprendere i collegamenti aerei con le altre città.