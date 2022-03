La Cina 'invade' lo spazio aereo di Taiwan con tredici caccia militari

Sale la tensione in Oriente, con Taiwan che ha denunciato l'incursione di 13 caccia militari cinesi nella sua zona di identificazione aerea. Si tratta dell''iniziativa più grande fatta nell'ultimo mese dall'esercito di liberazione popolare. Secondo i dati del ministero della difesa di Taipei, a violare lo spazio aereo sono stati cinque caccia J-16 e sette caccia J-10, oltre a un Y-8, impiegato per il trasporto tattico. Questo proprio nel giorno in cui si è tenuto a Roma un incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il capo della diplomazia del partito comunista Yang Jiechi.

Incontro Usa - Cina a Roma

Gli Stati Uniti sono fortemente preoccupati dall'allineamento della Russia con la Cina. Secondo l'agenzia Bloomberg la discussione di oggi tra Usa e Cina sarebbe stata "intensa". Sullivan e Yang avrebbero discusso non solo di Ucraina ma anche di Taiwan, visto che Pechino considera l'isola parte del suo territorio, da riunificare anche con la forza se necessario. "Lo scopo dell'incontro di oggi era esprimere in modo molto chiaro a Pechino le nostre preoccupazioni rispetto a un suo coinvolgimento" nella guerra in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Se la Cina deciderà di fornire "qualsiasi tipo di supporto a Mosca - militare o economico - comporterà delle implicazioni", ha assicurato Sullivan. Dello stesso avviso un funzionario del Pentagono che al Financial Times avrebbe detto: "Se la Cina sceglie di sostenere materialmente la Russia in questa guerra, ci saranno conseguenze per Pechino".