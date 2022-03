Dialogo tra Xi e Biden: "Cina e Usa responsabili della pace nel mondo"

Un atteso faccia a faccia, ancora in videoconferenza, tra i due più potenti leader del mondo, il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo statunitense Joe Biden. Dopo mesi di silenzio, Xi e Biden si sono parlati mentre le bombe russe continuano a cadere sul suolo ucraino, mietendo vittime. La chiamata tra il presidente cinese e la sua controparte statunitense è il primo colloquio diretto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Sono molte le indiscrezioni su chi abbia cercato per prima l'interlocuzione, ma la testata cinese Global Times - costola in lingua inglese del Quotidiano del Popolo - specifica che sono stati proprio gli Usa a richiedere il colloquio telefonico tra i due presidenti.

Mentre il comunicato della Casa Bianca preme l'accento sul dialogo per "gestire la competizione tra i nostri due paesi e la guerra della Russia contro l’Ucraina", il dispaccio cinese descrive il confronto tra i due big come il proseguo della videocall che c'è stata a novembre, quando Xi e Biden si sono annusati per articolare le relazioni bilaterali. Nel comunicato cinese con il quale si è dato conto della videoconferenza, ancora una volta, si evidenzia come Pechino voglia evitare di rendere determinante la crisi ucraina nella relazione sino-statunitense.

Washington, prima dell'incontro, ha lanciato un monito a Pechino che suona più come minaccia. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non ha nascosto come la "Cina sia dalla parte sbagliata" per non aver preso esplicitamente una posizione - puntando quindi il dito contro Pechino per la sua malcelata postura filorussa - e ha avvertito la dirigenza del Partito Comunista cinese di non fornire armamenti o altri aiuti alla Russia, se vuole evitare di essere colpito dalle sanzioni.

Cosa si sono detti Xi e Biden

In due ore di incontro, i due leader hanno espresso le loro opinioni sul loro ruolo nello scacchiere internazionale. Rilevante è la posizione del presidente cinese Xi Jinping che a Biden ha sottolineato come Usa e Cina debbano "guidare lo sviluppo delle relazioni bilaterali sulla strada giusta, ma anche assumersi dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo", in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle due maggiori economie del mondo.

Pechino si presenta come promotore pacifico, senza però condannare esplicitamente il conflitto russo in Ucraina. "La pace è il valore più importante per la comunità globale, nessuno è interessato ad avere conflitti", ha detto Xi a Biden. Il suo è un chiaro riferimento alla stabilità politica ed economica, punto cardine della ascesa cinese nel mondo.

E ancora: "la situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta che i Paesi non possono ingaggiare scontri militari" perché lo scontro "non fa l'interesse di nessuno". mentre "la pace e la sicurezza sono quello che la comunità internazionale dovrebbero coltivare", ha detto Xi a Biden.

Citato dalla China Central Television, il numero uno del Partito comunista cinese ha detto all'inquilino della Casa Bianca che "la pace e la sicurezza sono i valori che la comunità internazionale dovrebbe custodire più di tutti". Xi ha anche detto a Biden che gli Stati Uniti e la Cina devono compiere sforzi per mantenere la pace globale e lavorare insieme per porre fine al conflitto in corso in Ucraina. "La crisi in Ucraina non è quello che vorremmo vedere", ha aggiunto senza però prendere una posizione ufficiale sull'invasione nel Paese dell'Europa orientale.

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla vicesegretaria di Stato americano, Wendy Sherman, all'emittente statunitene MSNBC, Xi vorrebbe parlare con il presidente russo Vladimir Putin per chiedergli "di porre fine a questa guerra di scelta, a questa guerra di carneficina" in Ucraina.

Parole che forse annunciano una presa di posizione?