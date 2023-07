La "velata" minaccia cinese all'Italia: "Sulla Via della Seta Meloni decida senza Biden"

Giovedì 27 luglio. La data è cerchiata in rosso nell'agenda della premier Giorgia Meloni, che quel giorno atterrerà a Washington per la sua prima visita alla Casa Bianca, dopo (l'attesissimo) invito del presidente statunitense Joe Biden. Con sé la presidente del Consiglio porta un pesante bagaglio, perché all'interno c'è anche il dossier della Cina.

A Washington si parlerà di Pechino (e dei suoi rapporti con Roma)

Il rapporto tra Roma e Pechino sarà uno dei temi chiave nell'incontro tra Meloni e Biden. Perché il presidente statunitense ha posto al centro della sua agenda di politica estera il contenimento (tecnologico e diplomatico) della Repubblica popolare anche se, nell'ultimo anno e mezzo, ha dovuto dare priorità alla guerra in Ucraina. Biden, probabilmente, vorrà delle risposte dalla premier italiana sul rinnovo del memorandum della Via della Seta (Belt and Road Initiative), che Roma ha siglato con Pechino nel 2019.

Il rinnovo dell'accordo firmato dal governo gialloverde di Giuseppe Conte è automatico dopo cinque anni a meno che una delle due parti non comunichi all’altra il suo strappo tre mesi prima, cioè entro fine anno. Mancano quindi cinque mesi al momento in cui Meloni dovrà pronunciarsi sul rinnovo dell'accordo del progetto infrastrutturale con respiro globale lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013.

Ma nel frattempo Meloni è stretta tra i fuochi delle due superpotenze. Gli Stati Uniti non vedono di buon occhio che un membro della Nato (come lo è l'Italia) abbia aderito al progetto politico ed economico cinese. La Cina, invece, esercita un pressing su Roma affinché il memorandum venga rinnovato e resti quindi in vigore. L'ultimo, in ordine di tempo, è arrivato con un editoriale pubblicato dal Global Times (giornale che rappresenta la linea più oltranzista del Partito comunista), dal titolo più che esplicativo: "La decisione italiana sulla Belt and Road Initiative dovrebbe essere presa senza influenza americana".

La pressione del Global Times arriva perché sembra sempre più probabile l'abbandono di un'intesa formale all'accordo, che in termini economici non ha portato alcun vantaggio all'Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, nei dodici mesi del 2022 l'export italiano si è fermato a 16,4 miliardi di euro, mentre l'import dalla Cina è più del triplo con 57,5 miliardi di dollari.

La premier Meloni dove quindi pensare a una exit strategy per portare il nostro paese fuori dal progetto cinese e, allo stesso tempo, non soccombere alle ritorsioni del gigante asiatico. Ma il giornale comunista ribatte che una discussione sul tema con gli Stati Uniti sarebbe inappropriato. E lo fa usando un vecchio proverbio cinese. Le parole della leader italiana sono come "mettere un cartello con la scritta 'Qui sono stati interrati 300 tael d'argento' piazzato in un luogo dove è stato seppellito il tesoro", scrive il Global Times usando un detto cinese.

La convinzione è che "considerando la costante denigrazione e diffamazione della Belt and Road Initiative da parte di politici americani sia difficile credere che si lascino sfuggire un'occasione simile per screditare l'iniziativa non esercitando alcuna pressione o influenza" sull'Italia, scrive il giornale facendo riferimento alla trasferta di Meloni a Washington. E, parlando di "divergenze di interessi nelle posizioni italiane e americane" sulla Via della Seta, il tabloid incalza: "Sebbene non sia chiaro se l'Italia sarà in grado di resistere alle pressioni o all'influenza degli Stati Uniti, continuiamo a sperare nella sobrietà e che non permetta che la decisione sulla Belt and Road Initiative sia dettata dalla geopolitica". E "se l'Italia si muovesse per seguire la direzione strategica degli Usa danneggerebbe i propri interessi e potrebbe finire per danneggiare la propria autonomia nelle relazioni internazionali", conclude il giornale.

Wang è (di nuovo) il ministro degli Esteri cinese. Silurato Qin Gang

Non è la prima volta che il governo italiano riceve degli avvertimenti, celati da suggerimenti, da funzionari o dai media di Stato cinese. La leader di Fratelli d'Italia sembra però voler rendere - almeno davanti agli occhi del presidente statunitense - più concreta l'idea di un possibile ritiro dell'Italia dall'iniziativa cinese.

Da una prima virata anti-cinese, la sovranista che siede a Palazzo Chigi sembra aver cambiato idea: l'imperativo è ora mantenere buoni i rapporti con la Cina. Della stessa linea è il titolare degli Esteri italiano, Antonio Tajani, reduce lo scorso febbraio di un incontro alla Farnesina con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, che ha sfruttato l'occasione per sottolineare l'importanza dell'accordo della Belt and Road.

Probabilmente spetterà ancora a Wang una interlocuzione con Tajani sul tema anche prima della fine dell'anno: l'attuale capo della diplomazia del Partito comunista cinese è di nuovo il ministro degli Esteri di Pechino, dopo che l'ormai suo predecessore (e successore) Qin Gang è stato rimosso dall'incarico che ricopriva dallo scorso dicembre.

La decisione, adottata il 25 luglio alla quarta sessione del Comitato permanente della XIV Assemblea nazionale del popolo (il vertice dell'organo legislativo del parlamento cinese), è in linea con le disposizioni in vigore dal 2021 che consentono al Comitato permanente di nominare o rimuovere dall'incarico componenti del Consiglio di Stato. Qin, infatti, non compariva in pubblico da un mese, quando ha accolto i delegati di Sri Lanka, Russia e Vietnam a Pechino.

Non sono state fornite motivazioni per la sua rimozione dall'incarico a capo della diplomazia cinese, né è stato specificato se è una decisione momentanea o definitiva. Da settimane Pechino sostiene che Qin abbia "problemi di salute", ma la sua assenza dai riflettori lascia anche pensare a una purga interna.

In questa settimane l'assenza di Qin, evidenzia il quotidiano South China Morning Post, ha dominato il dibattito politico interno ed è diventata "una delle più grandi crisi" per Xi da quando ha ottenuto lo scorso anno un inedito terzo mandato da leader. Al momento, quello che è certo, è uno spazio in bianco alla voce "attività del ministro" sul sito web del ministero degli Esteri cinese, di cui Qin Gang, a meno di sette mesi da quando aveva assunto l'incarico, non è più a capo.

Le ultime attività dell'ormai ex ministro, però, non sono più consultabili e sono state sostituite, appunto, da uno spazio bianco sul sito web del ministero degli Esteri di Pechino. Risultato analogo si ottiene, nei minuti immediatamente successivi alla decisione annunciata da Pechino, anche se si cerca di consultare la biografia del ministro uscente: "aggiornamento delle informazioni...". Spazio di nuovo a Wang, con cui probabilmente Tajani si interfaccerà per trovare un accordo indolore sull'uscita dalla Via della Seta.