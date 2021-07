Dopo il 'buio' della pandemia, ripartono anche i grandi spettacoli live nel mondo

Il Cirque du Soleil riprende le sue attività dopo la pandemia globale che ha gettato nell'oscurità il mondo dello spettacolo nell'intero pianeta. Questo momento eccezionale è consacrato dalla riapertura sulla Strip di Las Vegas (Usa) di due spettacoli emblematici: "Mystère", presso Treasure Island, il 29 giugno, e "O", al Bellagio, il primo luglio.

Due show simbolici firmati da Franco Dragone, che naturalmente sarà uno dei prestigiosi ospiti del Cds per le due serate di apertura. Contentissimo della ripresa di questi spettacoli per il pubblico e per gli artisti, lo storico regista del Cds ha ammesso di essersi "commosso nel riscoprire l'atmosfera così speciale di una città la cui immagine è stata trasformata dai pionieri del Cds".

Oltre a essere un momento di festa, è anche l'occasione per Franco Dragone e il suo gruppo, penalizzato dalle chiusure dovute al Covid, per "rilanciare i progetti sospesi a Las Vegas e nel mondo".