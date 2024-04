La città ucraina che costruisce scuole sottoterra: "La vita non deve fermarsi per la guerra"

Anche durante la guerra la vita deve provare ad andare avanti. Una cosa difficile ma necessaria, soprattutto per i bambini, che all'orrore di un conflitto non dovrebbero mai essere sottoposti. Per questo a Kharkiv, in Ucraina, le autorità hanno spostato le aule per l’istruzione primaria e secondaria nel sottosuolo, per fare in modo di proteggere gli studenti mentre gli assicurano una sorta di normalità. Kharkiv è la seconda città più grande del Paese ex sovietico e si trova a circa 30 chilometri dal confine con la Russia. Nei 25 mesi di guerra è stata uno dei principali obiettivi degli attacchi delle truppe di Vladimir Putin.

Proprio questa notte un attacco di droni di Mosca ha colpito edifici residenziali e un impianto energetico nella regione circostante, uccidendo quattro persone e interrompendo l'energia elettrica per 350mila residenti. In questo inferno, circa 1.500 bambini stanno già frequentando le lezioni in cinque stazioni della metropolitana e le autorità stanno ora costruendo nove scuole sotterranee per ospitare fino a 9mila bambini dall'asilo alle medie. "Le vite non dovrebbero fermarsi a causa della guerra", ha detto il sindaco della città, Ihor Terekhov, al network di radio statunitensi Npr. "La vita dovrebbe continuare. Il nostro compito principale è quello di aiutare le persone a sentirsi sicure e a vivere appieno la propria vita", ha aggiunto il primo cittadino che lavora in un ufficio temporaneo, uno dei tanti che utilizza per motivi di sicurezza, per evitare di essere preso di mira dalle forze russe.

Terekhov è diventato sindaco di Kharkiv nel novembre 2021, pochi mesi prima dell'invasione su larga scala da parte della Russia. Come molti qui, è cresciuto parlando russo, ma ora parla principalmente ucraino. Sottolinea che i servizi comunali hanno continuato a funzionare durante la guerra. "Abbiamo sempre dei piani per la sopravvivenza e la ripresa", ha assicurato Terekhov. E in una situazione di costante pericolo, la clandestinità è diventata l'unico modo per far continuare la socialità garantendo una certa sicurezza.

Negli ultimi due anni, lo scrittore e musicista Serhiy Zhadan ha ospitato concerti e letture di poesie in un bunker sotterraneo. Un rifugio antiaereo di epoca sovietica sotto un edificio universitario è diventato un popolare sito per esposizioni. Un paio di imprenditori locali hanno progettato piccoli appartamenti sotterranei. L'anno scorso poi la città ha iniziato a costruire aule nelle stazioni della metropolitana, le famiglie sono corse a iscrivere i figli, privati ormai da troppo tempo della necessaria socialità. Le aule della stazione della metropolitana sono dipinte in modo vivace e decorate con poster che raffigurano la vita tradizionale ucraina, con ragazzi e ragazze dei cartoni animati che tengono in mano covoni di grano e mazzi di girasoli. I bambini iniziano la lezione osservando un minuto di silenzio per coloro che sono morti per difendere l'Ucraina e cantando l'inno nazionale.