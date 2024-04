Un cittadino europeo è stato condannato a Hong Kong per la violazione della legge sulla sicurezza

Nessuno può sfuggire alla severa legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, nemmeno chi ha doppio passaporto. Un cittadino portoghese è stato condannato a cinque anni di carcere dopo che un giudice dell'ex colonia britannica l'ha ritenuto colpevole di aver "distorto la storia, demonizzato il governo cinese e fatto appello ai paesi stranieri per distruggere Hong Kong e la Cina" sui social media. Joseph John, 41enne con passaporto portoghese e residenza a Hong Kong, è il primo cittadino europeo a essere coinvolto in un'accusa in base alla legge norma imposta da Pechino nel 2020. Notevolmente vaga, la norma stabilisce pene fino all'ergastolo per gli atti di "secessione", "sovversione", "terrorismo" e "collusione con forze straniere". Reati definiti in modo estremamente ampio che possono facilmente venire strumentalizzati in procedimenti giudiziari a sfondo politico.

Il "reato grave"

Come accaduto all'uomo, che è stato arrestato per aver pubblicato contenuti pro-indipendenza e anti-Cina sui social media, dopo essere tornato a Hong Kong per visitare la famiglia nel 2022. Il giudice del tribunale distrettuale Ernest Lin ha ritenuto colpevole l'uomo, noto anche come Wong Kin-chung, per aver "distorto la storia" sugli account sui social media del sito web Hong Kong Independence Party, fondato da un cittadino europeo nel 2014 e registrato come partito politico nel Regno Unito, di cui John era a capo. Il gruppo sosteneva la necessità di un intervento straniero nel governo cinese su Hong Kong dopo le proteste pro-democrazia del 2019. Sulla scia della repressione delle proteste da parte di Pechino, il gruppo ha chiesto a "Regno Unito e Stati Uniti di inviare truppe a Hong Kong" e ha avviato una raccolta fondi per costituire un esercito di mercenari indipendenti dell'ex colonia britannica. Tra le altre cose, il gruppo ha chiesto l'abolizione della Dichiarazione congiunta sino-britannica, l'accordo che ha aperto la strada al ritorno di Hong Kong alla sovranità cinese.

John ha pubblicato 42 post che riportavano queste richieste su sei diverse piattaforme online, 35 dei quali sono stati pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale nel giugno 2020. Le pagine furono chiuse nel 2022, quando John tornò a Hong Kong per visitare la madre malata e fu arrestato dalle autorità.

Secondo quanto riportato dalla testata Hong Kong Free Press l'uomo che, a febbraio si era dichiarato colpevole di "incitamento alla secessione" (cioè per aver sostenuto la separazione di Hong Kong dalla Cina, di cui la città è un territorio semiautonomo) sperando in una riduzione della pena, è stato comunque condannato a cinque anni di carcere. La Corte distrettuale di Hong Kong ha infatti respinto la richiesta di clemenza avanzata dall'avvocato dell'uomo in base a quanto previsto dalla nuova legge sulla sicurezza che ha recentemente approvato il governo di Hong Kong, che non consente la riduzione della pena sotto i cinque anni nel caso di reati considerati "gravi".