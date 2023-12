Attentati in Russia, arrestato italiano: "Arruolato da Kiev e addestrato dalla Nato"

Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha arrestato un uomo con doppia cittadinanza italo-russa. L'accusa è quella di aver condotto operazioni di sabotaggio per conto dell'intelligence militare ucraina. Il primo dicembre Mosca ha detto che il sospettato aveva effettuato attentati contro le ferrovie dopo essere stato reclutato da Kiev all'inizio del 2023. Sono dozzine i casi aperti dagli investigatori russi per gli attacchi che hanno danneggiato le infrastrutture e gli impianti di produzione in tutta la Russia da quando le sue forze militari hanno invaso l'Ucraina nel febbraio 2022. Nessuno di questi attacchi è stato però reclamato.

Esplosivi per far deragliare un treno

Il sospettato è accusato di aver piazzato all'inizio di novembre degli esplosivi per far deragliare un treno di 15 carrozze nella regione di Ryazan, a sud-est della capitale. Lo stesso uomo già a luglio avrebbe bombardato l'aeroporto militare di Dyagilevo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Tass. "Si è scoperto che l'autore del reato era un residente della regione di Ryazan, nato nel 1988 con cittadinanza russa e italiana. Il detenuto ha fornito prove confessionali durante l'interrogatorio", ha dichiarato in un comunicato il comitato investigativo dell'Fsb. Secondo l'agenzia il sospettato è stato reclutato dall'intelligence militare ucraina a Istanbul a febbraio, ricevendo poi un addestramento sul sabotaggio dai servizi speciali lettoni nell'Unione europea e negli stati membri della Nato.L'intelligence russa afferma inoltre che una perquisizione nell'abitazione del sospettato ha portato alla luce esplosivi e altre attrezzature per fabbricare bombe. L'Fsb sta realizzando ulteriori indagini per stabilire se l'italo-russo ha avuto un ruolo anche in altri atti di sabotaggio.

Infrastrutture sotto attacco

Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina, l'attacco di più alto profilo subito dalle infrastrutture russe è il bombardamento del ponte sullo stretto di Kerch, che collega la penisola di Crimea con la Russia. In questo caso, apertamente rivendicato da Kiev, le forze per la sicurezza arrestarono cinque russi e altri tre persone, cittadini ucraini e armeni. Anche Mosca è impegnata a colpire le infrastrutture ucraine e con l'avvicinarsi dell'inverno ha aumentato il livello di attacchi con droni e missili. Mentre la guerra in prima linea sembra essersi impantanata, le forze russe puntano ad attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, come hanno fatto lo scorso anno quando il Paese guidato da Volodmyr Zelensky è rimasto al freddo e nell'oscurità per lunghi periodi.

L'esercito ucraino ha invece riferito il primo dicembre di aver abbattuto 18 dei 25 droni d'attacco e uno dei due missili da crociera lanciati contro il paese dalla Russia durante la notte, che avevano come obiettivi principali le regioni meridionali e orientali. Dallo scorso inverno i sistemi di difesa aerea ucraini sono stati potenziati con armi occidentali, ma Kiev continua a sottolineare che ha bisogno di più rifornimenti per resistere allo sbarramento. Dopo aver visitato l'intero arco del fronte da sud a nord-est, nel suo discorso alla nazione, il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha chiesto di intensificare al più presto la costruzione di nuove fortificazioni per contrastare le offensive russe. Con misure di questo tipo Kiev sta cercando di prepararsi a un inverno difficile in cui le truppe di Mosca sperano di riprendere l'iniziativa.

