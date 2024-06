Civili morti nel blitz per liberare gli ostaggi, l'Onu avverte Israele (ma anche Hamas): "Crimini di guerra"

L'uccisione di centinaia di civili durante l'operazione militare che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi israeliani può essere dichiarata un crimine di guerra. A dirlo è il portavoce dell'ufficio per i diritti umani dell'Onu Jeremy Laurence che accusa Israele, ma anche i miliziani palestinesi di Hamas che mettono a rischio le vite dei civili facendosi scudo della popolazione. "Tenendo ostaggi in aree così densamente popolate, i gruppi armati stanno mettendo a ulteriore rischio la vita dei civili palestinesi - ha spiegato il portavoce delle Nazioni Unite -, così come quella degli ostaggi stessi. Tutte queste azioni, da entrambe le parti, possono costituire crimini di guerra".

L'operazione militare di Israele

Il blitz delle forze israeliane è avvenuto sabato 8 giugno ed è costato la vita a centinaia di residenti nel campo profughi urbano di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza. Il numero esatto delle vittime è ancora incerto: secondo Hamas sarebbero almeno 210, mentre Israele sostiene di essere a conoscenza di circa 100 vittime palestinesi, ma di non poter dire quanti fossero civili e quanti terroristi.

Gli ostaggi liberati sono Noa Argamani, 25 anni, Almog Meir Jan, 21 anni, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40. I quattro erano stati rapiti il 7 ottobre durante l'attacco di Hamas al festival musicale Supernova. Per riuscire a liberare gli ostaggi le forze speciali israeliane hanno condotto raid simultanei nei siti ritenuti appartenere ad Hamas a Nuseirat. Secondo Israele tre dei quattro ostaggi si trovavano nella casa di un giornalista palestinese di Al Jazeera accusato da Tel Aviv di essere a tutti gli effetti un affiliato di Hamas.