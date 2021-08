Evacuata Clarissa Ward, la giornalista della Cnn minacciata con le armi dai talebani

Corrispondente della Cnn, Ward ha seguito i giorni del ritorno dei talebani al potere e il dramma degli afgani in cerca di una via di fuga per l’estero. L'inviata ha lasciato ora l'Afghanistan ed è arrivata in Qatar

La giornalista della Cnn Clarissa Ward ha lasciato l'Afghanistan. Ward è stata tra le voci che hanno raccontato la caduta di Kabul e il caos provocato dal ritorno dei talebani dopo il ritiro delle truppe statunitensi. La giornalista e corrispondente è arrivata a Doha, insieme alla sua squadra, viaggiando su un volo insieme a quasi 300 profughi afgani. "Noi siamo quelli fortunati", ha twittato, insieme a una foto che mostra le centinaia di persone che hanno trovato posto sull'aereo per il Qatar.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

Clarissa Ward e il racconto dei giorni drammatici della presa di Kabul

Due giorni fa, Clarissa Ward era stata vittima di un aggressione per le strade di Kabul mentre girava un servizio: un gruppo di talebani le aveva intimato di coprirsi il viso e smettere di filmare quello che accadeva in strada, mentre qualcuno ha tentato di portar via l'apparecchiatura ai suoi operatori.

Here's the moment that @clarissaward and crew were confronted by the Taliban on the streets of Kabul. pic.twitter.com/2ueKYbR8xg — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18, 2021

Nelle ore immediatamente successive alla presa di Kabul erano iniziati a circolare sul web dei meme che mostravano Ward durante un collegamento con una sciarpa rossa al collo e i capelli raccolti uno chignon, a confronto un'altra immagina successiva della corrispondente con il capo coperto da un velo nero. "Le donne in Afghanistan - aveva raccontato Ward in un servizio andato in onda ieri per l'emittente americana - hanno cominciato ad indossare abiti più conservatori rispetto al giorno precedente. Ho visto molti più burqa. Ovviamente anche io sono vestita in maniera molto diversa rispetto a come vesto normalmente per camminare in strada". Le sue parole e le sue fotografie erano diventate virali sui social, tanto che la giornalista ha poi aggiunto una precisazione via Twitter: "Questo meme è impreciso - ha scritto su Twitter - La foto in alto è all'interno di un complesso privato. Quella in fondo riguarda le strade di Kabul detenute dai Talebani. In precedenza indossavo sempre un foulard per la strada a Kabul, anche se non con i capelli completamente coperti e abbaya. Quindi c'è una differenza, ma non così netta".

Chi è Clarissa Ward

Nata a Londra da padre britannico e madre statunitense, Clarissa Ward è corrispondente capo della Cnn per l'estero. Ha lavorato in passato i più grandi network di informazione americani: Cbs, Abc News e Fox News Channel. Nei suoi servizi ha raccontato la guerra in Siria, la rivoluzione ucraina, i disordini in Egitto. "La gente pensa: 'Oh, questa donna è senza paura'. Ma non è così", ha raccontato Ward in un'intervista a The Hill. "Ho molta paura e non mi piace trovarmi in situazioni in cui ci sono proiettili che volano. Sussulto ogni volta che sento uno sparo. Odio gli spari come chiunque altro", aveva ammesso.

Nel 2019 è diventata una delle prime reporter occidentali a seguire cosa accadeva nelle aree controllate dai talebani in Afghanistan. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro. Parla correntemente francese e italiano, come pure russo, arabo e spagnolo e mandarino. Sposata, ha due figli. Ha deciso di dedicarsi al giornalismo dopo l'11 settembre, a 22 anni. "Improvvisamente mi resi conto che sentivo di avere come una vocazione, che volevo contribuire a questo sforzo più ampio di agire come una sorta di traduttore, diciamo, tra mondi diversi - aveva raccontato al network radiofonico Npr - Ovviamente avevo 22 anni, quindi c'era un bel po' di arroganza in mostra e avevano davvero ben poca idea di cosa ciò avrebbe comportato. Ma è questo che mi ha davvero spinto a diventare una giornalista".