L'italiana violentata e uccisa a Santo Domingo: il corpo ritrovato nel frigo

Claudia Lepore viveva nel paese da una decina d'anni. Un uomo è stato arrestato: sarebbe stato assoldato per commettere l'omicidio per 3000 euro

Claudia Lepore, modenese di 59 anni e originaria di Carpi, è stata violentata e uccisa a Santo Domingo, dove viveva da una decina d'anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto l'altro ieri all'interno di un frigorifero dove si trovava da almeno tre giorni. Il Resto del Carlino scrive che la donna viveva nella zona residenziale di Bavaro, vicino alle spiagge di Punta Cana e che c'è la possibilità che sia morta assiderata.

Secondo il racconto del quotidiano la scomparsa della donna è stata denunciata dalla sua amica modenese Ilaria Benati, con cui nel 2009 aveva avviato un bed and breakfast a Santo Domingo, ma ora la polizia locale indaga su di lei. Un altro italiano, l'immobiliarista Jacopo Capasso, è in carcere: il movente sarebbe riconducibile a motivi economici. Con lui Antonio Lantigua alias El Chino, considerato l'autore materiale dell'omicidio. Il movente sarebbe economico.

Secondo le prime informazioni Lantigua sarebbe stato assunto da qualcuno per compiere l'omicidio per 200mila pesos, ovvero circa tremila euro. L'agenzia di stampa Ansa scrive che Claudia Lepore aveva gestito a Carpi il bar 'Bel Ami' e una volta deciso di cambiare vita, aveva avviato con l'amica modenese a Santo Domingo il bed&breakfast 'Villa Corazon'. Poi aveva deciso di tornare in Italia ed era tornata a Santo Domingo nel gennaio 2020 per sistemare alcune questioni economiche ancora aperte con l'amica e socia.