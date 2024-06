Claudia Sheinbaum: chi è la scienziata del clima prima presidente donna del Messico

Il Messico ha la sua prima presidente donna. È Claudia Sheinbaum, la candidata della piattaforma progressista (Morena, Pvem e Pt), ad aver vinto la corsa alla presidenza in un Paese afflitto dalla violenza legata dei cartelli della droga.

Come ampiamente previsto dai sondaggi e confermato da un rapido conteggio pubblicato dall'Istituto nazionale elettorale che mostra un dato a lei favorevole compreso tra il 58,3 e il 60,7 per cento dei voti, Sheinbaum ha avuto la meglio sulla rivale Xochitl Galvez della coalizione di opposizione, che ha ottenuto almeno il 26,6 per cento dei voti, e sul terzo candidato centrista Jorge Alvarez Maynez, che ha ottenuto il 9,9 per cento delle preferenze. Si conoscerà solo nella serata di oggi, 3 giugno, l'esito finale delle elezioni che si sono tenute il 2 giugno.

Circa 98 milioni di messicani sono stati chiamati alle urne per le più grandi elezioni mai organizzate nella storia del Paese. Non è stato scelto solo il leader del Messico. Gli aventi diritto hanno eletto anche i 500 deputati della Camera dei Rappresentanti, 128 membri del Senato e 20.700 cariche dell'amministrazione federale e locale dei 32 Stati, tra cui governatori e sindaci.

La continuità con il suo predecessore

Il voto ha segnato la fine della presidenza di Andres Manuel Lopez Obrador, noto come AMLO, considerato uno dei leader più popolari della storia moderna del Messico. La Costituzione del Messico limita esplicitamente la presidenza a un solo mandato, quale eredità della rivoluzione messicana, combattuta dopo il governo decennale del dittatore Porfirio Diaz. Per questo motivo AMLO non ha potuto candidarsi alla sua successione, nonostante un tasso di popolarità rimasto sempre molto alto, tra l'81 e il 60 per cento.

Ora la guida del Paese passa nelle mani di Sheinbaum, l'ex sindaca di Città del Messico che ha promesso la continuità con il suo predecessore, ricordando che "con l'onestà e sostegno a chi possiede di meno, si raggiunge la giustizia sociale e si ottengono risultati". A partire dal 1° ottobre, quando entrerà in carica, inizierà il suo contributo alla "quarta trasformazione', l'agenda di riforme lanciata dal presidente uscente, Andres Manuel Lopez Obrador.

Ma sulla gestione di Obrador pesano 50mila desaparecidos e oltre 180mila vittime di omicidi (una media di 92 al giorno) registrate tra il dicembre 2018 e l'aprile 2024: un record in un Paese in cui i cartelli della droga si contendono il territorio e vanno sempre più abbracciando il proficuo business dei migranti, con flussi che lo scorso anno hanno sfiorato gli 800mila ingressi, in aumento del 77 per cento rispetto al 2022.

Chi è Sheinbuam

Ingegnera, con un Nobel per la Pace 'nel curriculum' e una laurea in fisica e ingegneria energetica in tasca, fino al 2013 è stata membro dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici dell'ONU, che ha appunto ottenuto il Nobel per la Pace nel 2007.

Già durante la pandemia di Covid-19, mentre il presidente minimizzava i rischi, lei indossava la mascherina, chiudeva bar e discoteche nella capitale messicana e premeva per vaccini e tamponi. Il suo impegno per l'incremento delle energie rinnovabili stride però con le politiche di Lopez Obrador, che ha puntato sui combustibili fossili e sostenuto il rilancio della compagnia petrolifera statale Pemex.

Sessantuno anni, Sheinbaum è scesa in politica nel 2000 come assessora all'Ambiente, quando il sindaco di Città del Messico era proprio Lopez Obrador, l'uomo che per sua ammissione le ha insegnato a governare. Si colloca saldamente a sinistra: ha spesso fatto eco alle invettive dell'attuale presidente contro le politiche economiche neoliberiste dei precedenti governi, accusandoli della profonda disuguaglianza e degli alti livelli di violenza nel Paese.

Del capo di Stato attuale non ha lo stesso carisma, ma ha saputo sfruttare la sua posizione di sindaca della capitale, dal 2018 al 2023, grazie a un programma basato su due punti principali: aumentare la sostenibilità ambientale di una città nota come una delle più inquinate al mondo e combattere la violenza dei gruppi criminali. È riuscita soprattutto nel secondo intento.

Dalla postura meno conflittuale di Lopez Obrador, gli analisti ritengono che Sheinbaum preferirà il dialogo allo scontro col mondo del business. Dovrà affrontare subito il problema di violenza e criminalità: sono circa 450.000 i morti e 100.000 i dispersi da quando l'ex presidente Felipe Calderon ha lanciato l'esercito contro i cartelli nel 2006. Altre sfide che attendono la prima presidente donna del Messico sono il proseguimento dei programmi sociali, la mitigazione degli effetti del riscaldamento globale e la gestione dell'intenso e complesso rapporto con gli Stati Uniti e Cina.

"Non vi deluderò", ha detto agli elettori la presidente eletta Sheinbaum, durante il suo discorso di vittoria. "Per la prima volta in 200 anni di Repubblica, ci sarà una presidente donna e sarà trasformatrice. Grazie a tutti i messicani. Oggi abbiamo dimostrato con il nostro voto che siamo un popolo democratico", ha poi aggiunto in un messaggio sui social. La nuova leader del Messico ha ringraziato anche la sua diretta avversaria, la candidata conservatrice Xochitl Galvez Ruiz, per averla chiamata al telefono riconoscendone la vittoria. Un ringraziamento speciale lo ha poi rivolto all'attuale presidente messicano, Lopez Obrador, di cui raccoglie il testimone. "Un uomo eccezionale e unico che ha trasformato in meglio la storia del nostro Paese", ha affermato Sheinbaum, candidata di Morena, lo stesso partito di Obrador.