Ritrovata viva dopo 18 giorni Cleo, la bimba di 4 anni scomparsa da un campeggio

È stata ritrovata la piccola Cleo Smith, la bimba australiana di 4 anni scomparsa 18 giorni fa mentre si trovava in campeggio con la famiglia. La polizia l'ha ritrovata in una abitazione chiusa a chiave nella città di Carnarvon. È viva e sta bene, hanno fatto sapere le autorità.

Un uomo di 36 anni è in stato di fermo e sottoposto a interrogatorio da parte degli investigatori. Al momento contro di lui non sono state formulate accuse. L'uomo, secondo quanto stabilito dalla polizia, non ha alcun legame con la famiglia Smith, anche se la casa in cui la bambina è stata trovata si trova a soli sei minuti di macchina da quella dei genitori della piccola a Carnavon, cittadina costiera a nord di Perth, che conta 5mila residenti.

La polizia ha fatto irruzione nell'abitazione e ha trovato la bambina in una delle stanze della casa. Uno degli agenti le si è avvicinato, l'ha presa in braccio e le ha chiesto come si chiamasse. La bambina le ha risposto: "Mi chiamo Cleo". La piccola è stata portata poi in ospedale per dei controlli e ha già potuto riabbracciare i suoi genitori. Grande commozione anche tra gli agenti che hanno partecipato al ritrovamento della bambina. La polizia aveva deciso di non informare i genitori di Cleo dell'irruzione, per non alimentare false speranze. Dopo aver concluso l'operazione e aver ritrovato la bambina sana e salva, uno degli agenti li ha chiamati al telefono dicendo: "C'è qualcuno che vorrebbe parlare con voi".

La scomparsa di Cleo Smith, 18 giorni di angoscia

Cleo Smith era scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. La bambina stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme ai genitori in un campeggio lungo la Coral Coast, a McLeod, 900 km da Perth. Al mattino la madre si era accorta che la piccola non era più nella tenda in cui avevano dormito e aveva dato l'allarme. Una massiccia operazione di ricerca ha visto immediatamente in campo uomini e mezzi per scandagliare una vasta area mentre le autorità hanno offerto una ricompensa da un milione di dollari australiani per chiunque avesse informazioni sulla bambina. L'investigatore capo Rod Wilde ha detto durante una conferenza stampa seguita al ritrovamento di Cleo Smith che la polizia ha ricevuto più di 10mila chiamate da parte di membri della comunità per fornire informazioni sul caso. "Le persone hanno lavorato praticamente senza dormire da quando è successo il fatto, 17, 18 giorni fa. Hanno lavorato instancabilmente, non hanno mai perso la speranza e alla fine hanno ottenuto un risultato di cui siamo tutti così grati", ha aggiunto.