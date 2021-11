Cleo Smith, cosa sappiamo finora: chi è il sospettato Terry Kelly e come ha fatto la polizia a trovarlo

Cleo Smith è tornata tra le braccia dei suoi genitori. Il lieto fine questa storia lo ha già, ma resta da capire come e perché la bimba sia stata rapita e sequestrata per 18 giorni. Per due settimane la polizia ha seguito decine e decine di piste, fino a trovare quella giusta che ha portato gli agenti all'abitazione di Carnavor in cui la bimba è stata trovata chiusa a chiave. Il 36enne australiano Terence Darrell Kelly, detto Terry, è stato arrestato con l'accusa di aver rapito la piccola e incriminato con vari capi di imputazione. Nelle scorse ore è comparso brevemente di fronte al magistrato a Carnarvon e dovrebbe restare in custodia cautelare fino al 6 dicembre.

Terry Smith, chi è l'uomo accusato di aver rapito Cleo Smith

Quando la polizia ha fatto irruzione nell'abitazione in cui si trovava la piccola Cleo Smith, Kelly non era in casa. Il 36enne è stato fermato poco lontano, nella sua auto. I suoi vicini hanno raccontato di essere rimasti scioccati da quanto accaduto. Kelly viene definito come una persona "molto tranquilla" e che amava "stare per conto suo", ma era noto a tutti nel vicinato. Proprio un vicino lo avrebbe visto nei giorni scorsi mentre comprava dei pannolini.

Cleo sarebbe stata trovata in una stanza, seduta su un letto e circondata da diversi giocattoli. Secondo i media locali, Kelly avrebbe una vera e propria ossessione per le bambole (in particolare le Bratz) tanto da avere una stanza in casa piena di giocattoli, come dimostrato da diversi post su alcuni profili social riconducibili a Kelly. La polizia sostiene che Kelly abbia agito da solo e che non abbia legami con la famiglia di Cleo Smith.

La polizia per il momento non ha voluto rendere pubblici molti dettagli su come gli investigatori siano stati in grado di chiudere il cerchio su Terry Kelly. Il commissario Chris Dawson ha detto alla stampa di aver ricevuto informazioni "davvero importanti" su una autovettura, che hanno indirizzato la polizia verso la casa in cui era tenuta nascosta Cleo. Per il detective Rod Wilde, la polizia è stata in grado di "farsi un'idea di chi avrebbe dovuto essere lì e chi non avrebbe dovuto essere lì", mettendo insieme tutte le informazioni ricevute e "collocando le persone in determinati luoghi in determinati momenti".

Le indagini della polizia continuano

La ricerca della piccola Cleo Smith è stata paragonata dalla polizia a quella di "un ago in pagliaio". Piano piano, come le tessere di un puzzle, il quadro si è ricomposto ma le indagini non sono ancora concluse. La polizia infatti è al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente successo nei 18 giorni della scomparsa di Cleo. Per questo anche gli inquirenti hanno chiesto a imprese e privati della zona dove è stata ritrovata la bambina di fornire i filmati delle videocamere a circuito chiusi nel periodo tra il 15 ottobre e il 2 novembre.

La piccola stessa nei prossimi giorni sarà ascoltata da un pool di esperti, ovviamente con la massima cautela senza forzarla né turbarla, e quindi potrebbero volerci ancora giorni prima di avere da lei qualche dettaglio utile. La famiglia riceverà supporto per affrontare la situazione e sostenere il più possibile la bambina. Per adesso Cleo è già stata dimessa dall'ospedale dove era stata portata subito dopo il salvataggio da parte della polizia ed è tornata a casa dai suoi genitori. Uno degli agenti che si è occupato del caso, il sergente Cameron Blaine, ha detto di essere rimasto sorpreso nel vedere come la bambina così serena.