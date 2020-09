"Alla Terra restano solo sette anni di vita": il countdown prima della catastrofe climatica

Il conto alla rovescia per la Terra è iniziato e la fine del mondo non è poi così lontana. Sette anni, 94 giorni e 19 ore circa: questo il tempo rimasto per limitare le emissioni di biossido di carbonio e provare a salvare il pianeta.

A New York l'enorme orologio digitale che si trova sulla parete di un edificio a Union Square scandisce quanto manca prima di arrivare a un punto di non ritorno. Si tratta di una mega installazione, chiamata "Climate Clock", creata in occasione dell'avvio della settimana del clima in concomitanza con la 75esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Climate Clock a New York

L'inquietante countdown è comparso sulla facciata del grattacielo Metronome, un'opera d'arte pubblica inaugurata nel 1999 e ideata dagli artisti Kristin Jones e Andew Ginel: sul lato sinistro c'è l'orologio digitale conosciuto come "The Passage" composto da quindici cifre: le prime sette da sinistra a destra mostrano l'ora (ore, minuti, secondi, decimi di secondo) mentre le altre sette cifre mostrano quando manca alla mezzanotte (decimi di secondo, secondo, minuti, ore). Al centro i centesimi di secondo.

Dal 19 settembre il Metronome è stato riprogrammato e modificato dagli artisti Andrew Boyd e Gan Golan. "Possiamo affrontare questa sfida, ma non abbiamo tempo da perdere", ha detto Golan intervistato dalla Reuters. "Questo orologio non dice 'Hey, tra sette anni ci sveglieremo e inizieremo a fare qualcosa. Si tratta di agire subito. Il cambiamento climatico è già qui", ha detto invece Boy. I due artisti hanno detto di essere già in trattative con Berlino e Ginevra per portare anche lì installazioni simili.

Sul sito del progetto il Climate Clock è spiegato così:

Il Climate Clock mostra due numeri: il primo, in rosso, è il conto alla rovescia di quanto ci vorrà, con gli attuali tassi di emissioni, a bruciare il nostro 'bilancio di carbonio' – la quantità di CO2 che può ancora essere rilasciata nell'atmosfera limitando il riscaldamento globale a 1,5°C sopra i livelli pre-industriali. Questa è la nostra scadenza, il tempo che ci resta per intraprendere azioni decisive per mantenere il surriscaldamento sotto la soglia dell'1,5°C. Il secondo numero, in verde, monitora la percentuale crescente dell'energia attualmente fornita da fonti rinnovabili in tutto il mondo. Questa è la nostra ancora di salvezza. In poche parole, dobbiamo portare la nostra ancora di salvezza al 100% prima che la nostra scadenza raggiunga lo 0".