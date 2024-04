La mano dell'uomo dietro la pioggia record a Dubai? Tutti i dubbi sul "cloud seeding"

La desertica Dubai trasformata in un enorme fiume in pena. L'alluvione che ha colpito la penisola arabica ha causato almeno 19 morti e diversi feriti, oltre che danni senza precedenti in un territorio caratterizzato da un clima arido. Ma cosa ha provocato queste devastanti inondazioni? In molti hanno puntato il dito contro il "cloud seeding", una tecnologia meteorologica ampiamente adottata negli Emirati Arabi dal 2002. Ma di cosa si tratta?

Alluvione a Dubai: cos'è il cloud seeding

Il cloud seeding, conosciuto anche come "inseminazione di nuvole", è una tecnica innovativa che permette di incrementare le precipitazioni, soprattutto nelle zone in cui le temperature sono notoriamente elevante. Questo metodo implica l'uso di aerei che disperdono particelle di sale nelle nuvole per stimolare la pioggia. Gli Emirati Arabi si avvalgono della "pioggia artificiale" per contrastare l'emergenza idrica che affligge tutta la zona. Le analisi dei dati di tracciamento dei voli, condotte dall'Associated Press, indicano che un aereo solitamente usato in queste operazioni ha sorvolato il Paese proprio nei giorni scorsi. Da qui i sospetti nei confronti di questa tecnica, visto che proprio nella notte di lunedì la situazione ha preso una piega drammatica, con piogge che hanno raggiunto il record storico: la media annuale sono 9,5 cm di pioggia, solo martedì ne sono stati scaricati 14,2 cm in 24 ore.

Il Centro Nazionale di Meteorologia degli Emirati (NCM) ha inizialmente negato operazioni di cloud-seeding immediatamente prima della tempesta, pur confermando attività nella giornata di domenica e lunedì. Questo ha alimentato speculazioni e dibattiti su quanto la mano umana possa aver contribuito al disastro. Esperti nel campo sostengono che, benché il cloud-seeding possa aumentare le precipitazioni stagionali del 10-30%, non sia sufficiente per giustificare tali alluvioni. Infatti, non è possibile stabilire con certezza un collegamento tra i fenomeni estremi dei giorni scorsi e la pioggia "stimolata". Secondo gli esperti, il cloud seeding potrebbe aver aumentato la portata delle precipitazioni, ma non può esserne l'esclusiva causa diretta.

Il maltempo, le infrastrutture e il riscaldamento climatico

Anzi, come spiegato su X Giulio Betti, meteorologo del Cnr, un'ondata di forti piogge sulla zona era ampiamente prevista: "Alluvioni e piogge torrenziali in Oman e sugli Emirati Arabi Uniti. La causa? Una vasta e incazzosa circolazione depressionaria in quota associata ad aria fredda e forti moti verticali, inserita in una configurazione a "omega" con promontorio tra Libia, Egitto e Turchia".

Una vasta e incazzosa circolazione depressionaria in quota associata ad aria fredda e forti moti verticali, inserita in una configurazione a "omega" con promontorio tra Libia, Egitto e Turchia. 1/3 pic.twitter.com/l8pzEWzEbc — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) April 16, 2024

Nel mirino della critica sono finite anche le infrastrutture di drenaggio di Dubai, inadeguate a contenere quella mole di pioggia. Nonostante gli investimenti in tecnologie avanzate, la metropoli si è trovata impreparata a gestire un tale volume d'acqua, evidenziando una vulnerabilità significativa nel tessuto urbano della città. I danni e i disagi alla popolazione sono stati ingenti: l'aeroporto internazionale di Dubai, un fulcro cruciale per il traffico aereo globale, è stato costretto a chiudere temporaneamente.

E il cambiamento climatico? Con l'aumento della temperatura media dell'atmosfera, l'aria più calda è in grado di immagazzinare più vapore acque, diventando maggiormente propensa a "scaricare" enormi quantitativi d'acqua sotto forma di fenomeni intensi. Come nel caso del cloud seeding, non si può affermare che il riscaldamento sia la causa diretta della recente alluvione, ma sicuramente un fenomeno che tende a rendere più frequenti fenomeni estremi. Più che puntare il dito su uno di questi fattori, il disastro avvenuto a Dubai sembra frutto di un mix di tutti questi elementi.