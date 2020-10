Bimbo di 2 anni muore dopo essere rimasto intrappolato nella corda della tenda giocando sul divano

Un bambino inglese di appena due, Cobie Grinshaw, anni è morto dopo essere rimasto impigliato nella corda della tenda di una finestra in casa sua a Looe, in Cornovaglia.

La tragedia risale al 7 aprile scorso e ora è arrivata a conclusione l’indagine che era stata avviata dopo la sua morte. Il coroner, il dottor Andrew Cox, ha definito quanto accaduto un “incidente devastante” e ha catalogato la morte del bambino come accidentale.

La morte di Cobie Grinshaw è stata "accidentale", secondo il coroner

Quel giorno il piccolo era in casa insieme alla madre. La donna, Lauren Grimshaw, ha raccontato di essersi allontanata per pochi minuti, per andare a mettere su l’acqua per il té in cucina dopo l’arrivo di sua madre. Un lasso di tempo brevissimo, in cui Cobie è rimasto solo. Quando la madre è tornata nella stanza ha trovato il bambino in piedi sullo schienale del divano, con la cordicella della tenda serrata intorno al collo.

La donna ha chiesto subito aiuto e insieme a un vicino ha provato intanto a praticare sul figlio un massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi. Cobie è stato portato poi d’urgenza prima al Derriford Hospital in Plymouth, poi al più attrezzato Bristol Children’s Hospital, dove è morto tre giorni dopo dopo aver subito "lesioni cerebrali irreversibili".

Cobie era “un normale bambino di due anni, in forma e in salute, turbolento e vigoroso… chiaramente abituato a salire sul divano e usarlo come trampolino”, ha detto il coroner, che al termine delle indagini ha stabilito che il bambino “è rimasto impigliato nella corda che non era ben fissata al muro ed è rimasto intrappolato accidentalmente e si è strangolato”. Per il coroner si è trattato “di una tragica serie di circostanze. “Tutto quello che posso fare è porgere le mie condoglianze, mi dispiace terribilmente”, ha concluso. “La morte di Cobie mi ha devastata e da allora ogni giorno è un dramma, vorrei che tutto tornasse come prima”, ha raccontato la madre del bambino.