La città sommersa dalla pioggia

Emergenza maltempo in Bolivia, dove la pioggia sta colpendo in maniera incessante da dicembre, causando almeno 40 morti fino a questo momento. Un bilancio drammatico, così come sono drammatiche le immagini che arrivano da Cobija, città di 100mila situata nel nord del Paese, parzialmente sommersa dall'acqua, con centinaia di abitazioni completamente allagata. Il fiume Acre ha rotto gli argini e un'ondata di acqua e fango ha invaso le strade della città, raggiungendo i tetti delle case e costringendo gli abitanti a spostarsi con le canoe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ana Lucia Reis, sindaco di Cobija, che si trova vicino al confine con Perù e Brasile, a 280 metri sul livello del mare, ha fatto il punto della situazione: "Non abbiamo registrato alcun decesso, ma abbiamo circa 300 case completamente allagate". Secondo l'Unità di Gestione dei Rischi della Bolivia, il livello del Ponte dell'Amicizia, che collega Cobija a Brasileia in Brasile, ha raggiunto i 17 metri, superando il livello registrato nel 2015 di 15,5 metri: "Questo è un record che non avremmo mai pensato di battere. Abbiamo sedici quartieri completamente allagati. Ci sono famiglie che hanno perso tutto". Dopo sei mesi di siccità, in Bolivia è iniziato un periodo di forti piogge, con precipitazioni violente e abbondanti in grado di scaricare in pochissimo tempo enormi quantitativi d'acqua.