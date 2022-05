Spediscono caffè alla Nespresso ma si dimenticano 500 chili di cocaina nei sacchi

Mezza tonnellata di cocaina è stata scoperta dalla polizia svizzera all'interno di un carico di caffè proveniente dal Brasile e consegnato allo stabilimento Nespresso di Romont. A fare la scoperta "stupefacente" sono stati proprio i dipendenti dell'azienda che, una volta aperti hanno notato che al posto dei chicchi c'erano dei sacchetti con una sospetta polvere bianca. Una volta allertata la polizia cantonale di Friburgo, gli agenti hanno provveduto a transennare la zona e ad analizzare la sostanza.

I risultati delle analisi hanno confermato i sospetti: quella contenuta nei cinque container arrivati in Svizzera è cocaina. La polizia cantonale, con l'aiuto dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, ha così perquisito l'intero carico, trovando ben 500 chilogrammi di cocaina pura all'80%, per un valore pari a circa 50 milioni di euro. "Si tratta di un grande sequestro per il cantone di Friburgo - ha commentato Marc Andrey, capo della sicurezza della regione - si può dire che si tratta di un'operazione straordinaria".

Secondo le forze dell'ordine la cocaina arrivata dal Sud America era destinata al mercato europeo ma, probabilmente per un errore di spedizione, è finita nello stabilimento Nespresso di Romont. L'azienda ha pubblicato una nota in cui prende le distanze dall'accaduto, chiarendo che la sostanza non ha avuto modo di contaminare i prodotti: "Vogliamo rassicurare i consumatori che la polvere non è entrata in contatto con i prodotti utilizzati nello stabilimento. Tutti i nostri prodotti sono sicuri da consumare".