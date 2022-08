Porta la colazione di McDonald's in aereo: multa da 1.800 euro

Quando si porta del cibo su un volo di linea, specialmente se acquistato fuori dall'aeroporto, bisogna sempre fare molta attenzione. Infatti, anche un semplice muffin comprato da McDonald's può trasformarsi in una batosta, anzi, nella colazione più costosa della storia, da oltre 1.800 euro. Ë quello che è successo ad un passeggero rientrato in Australia da Bali con due McMuffin nello zaino: una volta atterrato il turista è stato avvicinato dal cane della sicurezza, attirato dall'odore dei dolci sospetto.

Dopo aver trovato la colazione non dichiarata, le autorità hanno multato il passeggero per la somma di 2.664 dollari australiani, praticamente il doppio del prezzo del biglietto aereo dell'uomo, pari a circa 2mila dollari americani e 1.825 euro. Una somma da record, frutto delle norme stringenti applicate dal governo australiano per arginare l'ingresso di cibo e malattie nel Paese: è prevista una sanzione per chiunque entri in Australia con carne o latticini non dichiarati.

Murray Watt, ministro australiano dell'agricoltura, della pesca e delle foreste, ha commentato la vicenda sui media locali: "Due McMuffin di uova e salsiccia di manzo da McDonald's a Bali e un croissant al prosciutto erano le voci di menu incriminate che hanno attirato l'attenzione del cane da fiuto per la biosicurezza Zinta. Dopo un'ulteriore ispezione è stato scoperto che trasportavano una varietà di oggetti a rischio. Questo sarà il pasto Mc più costoso che questo passeggero abbia mai avuto".