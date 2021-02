La donna che si pettina i capelli con una colla extra forte e ora non sa come uscirne

A volte si fanno errori incomprensibili. Una donna americana di 40 anni, Tessica Brown, ha raccontato sui suoi canali social di aver usato della colla extra forte al posto della lacca per capelli. Il risultato? Disastroso. La 40enne ha i capelli letteralmente incollati alla testa da circa un mese. Com’è potuto accadere? Tessica Brown ha spiegato che la malsana idea le è venuta dopo aver finito lo spray che usava di solito per sistemarsi l’acconciatura (Got2B). Così ha pensato bene (o meglio: male) di utilizzare la colla Gorilla Glue che però normalmente viene usata per il fissaggio delle piastrelle del bagno e di altri materiali. Forse si aspettava di ottenere un effetto simile a quello di un gel, ma è andata diversamente.

La donna che si pettina i capelli con una colla extra forte: "Bad idea"

"È stata una cattiva, una pessima idea. I miei capelli non si muovono" ha detto la 40enne in un video in cui appare disperata. La donna ha aggiunto di essersi lavata i capelli per 15 volte e di aver provato diversi rimedi ma senza ottenere risultati. Alla fine ha chiesto aiuto al St. Bernard Parish Hospital di Chalmette, in Louisiana. Ma a quanto pare il suo calvario continua. Nel frattempo ha lanciato un appello su Gofundme riuscendo a raccogliere più di 15.000 dollari che le serviranno per pagarsi le cure. Secondo quanto riferito da Afp, Tessica Brown "questa settimana andrà a Los Angeles per incontrare il chirurgo estetico Michael Obeng" e tentare un altro trattamento.

Sul caso di Tessica Brown è intervenuta anche Gorilla Glue, l’azienda che produce la colla in questione, spiegando che si tratta di una "situazione davvero unica perché il prodotto non è indicato per essere usato sui capelli e deve essere considerato permanente”. Pur dicendosi molto dispiaciuti per l’incidente, da Gorilla Glue hanno fatto anche notare che sull’etichetta del prodotto viene evidenziato che va evitato "ogni contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti".