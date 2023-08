I colloqui di pace per la guerra in Ucraina, senza la Russia

L'Arabia Saudita ospiterà un vertice per la pace in Ucraina, ma senza la Russia. L'appuntamento è fissato al 5 e 6 agosto a Gedda, capitale del regno saudita, dove i rappresentanti di almeno 30 Paesi si incontreranno con lo scopo di trovare una soluzione per l'avvio dei negoziati di pace. Alcune adesioni per la partecipazione ai tavoli sono già arrivate, come quella dell'Ue, Regno Unito, Sud Africa, Polonia e Brasile. Con ogni probabilità non mancherà il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, la cui conferma però deve ancora arrivare. Invitati anche Messico, Cile, Indonesia, Egitto, India e Zambia. Nessun invito, invece, per Mosca.

Ufficialmente, durante il vertice si discuterà di pace a partire dal "piano ucraino in 10 punti", più volte indicato dai funzionari ucraini come "l'unica via possibile alla pace". Il Cremlino però giudica irricevibile il piano dell'Ucraina. Per Mosca infatti non ci sono dubbi: Kiev impedisce qualsiasi tentativo di dialogo per porre fine al conflitto lanciato il 24 febbraio 2022.

Tuttavia, anche se i delegati russi non parteciperanno al vertice di Gedda, osserveranno con attenzione quanto accadrà durante l'incontro. È dirlo è stato il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, che ha dichiarato che la Russia vuole "comprendere appieno quali sono gli obiettivi prefissati e di cosa intendono parlare gli organizzatori" durante la conferenza nella città costiera saudita, aggiungendo che qualsiasi tentativo di promuovere una soluzione pacifica è "degno di una valutazione positiva". Il portavoce del Cremlino ha però chiarito che Mosca nutre scarse aspettative sul vertice internazionale. Non una sorpresa in effetti. Dopo il vertice di San Pietroburgo con i leader africani, il presidente russo Putin ha detto che Mosca non rifiuta l’idea di colloqui di pace, ma anche aggiunto che è difficile trattare mentre l’Ucraina è impegnata in un'offensiva militare contro le truppe russe.

Il summit arriva a distanza di pochi mesi dalla partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky a un vertice della Lega Araba a Gedda, durante il quale il leader ucraino ha esortato l'Arabia Saudita e le nazioni mediorientali a schierarsi con il suo paese contro la Russia criticando la loro riluttanza a prendere una posizione sul conflitto. Sono soprattutto gli interessi economici a spingere molti leader dei Paesi mediorientali a mantenere un atteggiamento di neutralità. Perché il principe ereditario, Mohammed bin Salman, ha uno stretto legame con il leader del Cremlino, Vladimir Putin, in quanto Russia e Arabia Saudita fanno parte del gruppo Opec, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio fondata nel 1960.

La decisione di bin Salman di ospitare un vertice sulla pace in Ucraina sembra, quindi, essere un ennesimo passo per posizionarsi come mediatore per porre fine al conflitto, dopo i tentativi del Vaticano e della Cina. Il gigante asiatico, a un anno dallo scoppio del conflitto, ha proposto un position paper - o documento programmatico - con cui Pechino promuove un cessate il fuoco immediato senza obbligare la Russia a ritirarsi dai territori ucraini unilateralmente annessi. Tradotto: l'Ucraina deve abbandonare l'idea di ottenere tutti territori occupati dai russi, compresi quelli risalenti al 2014. Scenario respinto da Kiev.

