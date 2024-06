Golpe fallito: cos'è successo in Bolivia

Caos in Bolivia dove i soldati ribelli guidati dall'ex comandante dell'Esercito, Juan Josè Zuniga, hanno tentato il colpo di Stato. Il golpe è fallito, Zuniga è stato arrestato ed è stato nominato un nuovo comandante dell'Esercito. Cosa è successo.

In Bolivia mezzi militari contro il palazzo del Governo

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì. Un centinaio di soldati ha fatto irruzione nel palazzo del governo dove si trovava riunito il presidente Luis Arce con l'intero esecutivo. Un veicolo blindato ha tentato di sfondare una porta metallica del Palacio Quemado, sede della presidenza.

Zuniga è riuscito a introdursi nel palazzo. "Le forze armate stanno cercando di ristrutturare la democrazia, di farne una vera democrazia. Non quella di pochi, non quella di pochi padroni che governano il Paese da 30 o 40 anni", le sue parole pronunciate mentre era circondato dai soldati.

"Nessuno può portarci via la democrazia che abbiamo conquistato. Siamo sicuri che continueremo e continueremo a lavorare", la risposta del presidente Arce. In un videomessaggio alla nazione insieme ai ministri del governo, Arce ha poi lanciato un appello alla mobilitazione: "Abbiamo bisogno che il popolo boliviano si organizzi e si mobiliti contro il colpo di stato, a favore della democrazia".

¡Vamos a defender la democracia y la voluntad del pueblo boliviano cueste lo que cueste!



Saludamos y agradecemos a las y los presidentes de países amigos y a los organismos internacionales que han condenado de manera enérgica y se han pronunciado en favor de la democracia… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 27, 2024

Dopo alcune ore Arce ha destituito il generale ribelle e ha indicato un nuovo comando delle forze armate.

🇧🇴 Este momento pasará a la historia, esta imagen se convertirá en un icono de la dignidad: el Presidente legítimo de la República Plurinacional de #Bolivia, @LuchoXBolivia, planta cara al general golpista Juan José Zúñiga, y le ordena acatar la legalidad constitucional.

En los… pic.twitter.com/ptkIoMpqzS — Manu Pineda🔻🇵🇸💔🏴 (@ManuPineda) June 26, 2024

Zuniga: "Il presidente ha inscenato l'auto golpe"

Poi il colpo di scena. Zuniga ha dichiarato alla stampa che il presidente gli avrebbe ordinato la mobilitazione delle truppe per simulare un auto golpe con l'obiettivo di migliorare la sua immagine: "Il presidente mi ha detto che la situazione era molto complicata e che era necessario preparare qualcosa per alzare la sua popolarità".

Tesi smentita dal ministro dell'Interno boliviano, Eduardo del Castillo, per il quale l'intenzione del destituito comandante dell'esercito Juan Jose' Zuniga era quella di "prendere il comando" del Paese e che il tentativo di "colpo di stato non era un'esercitazione". Del Castillo ha definito il capo militare deposto un "criminale" che cercava di "rovesciare un'autorità democraticamente eletta". Anche il destituito comandante della Marina, il vice ammiraglio Juan Arnez, avrebbe avuto un ruolo nel tentativo di presa del potere militare. "Queste due persone non hanno agito da sole per pianificare e cospirare allo scopo di rovesciare il governo democraticamente eletto; ci sono altre persone identificate", ha detto Del Castillo, per il quale c'è stata una "gestione politica" in questi eventi, poiché alcuni settori avevano già annunciato proteste questa settimana e Zuniga stava cercando di "guadagnare il sostegno popolare".

Así tienen que terminar los golpistas: Gobierno #Bolivia 🇧🇴presenta al general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, y el vicealmirante Juan Arnez, excomandante de la Armada, como autores de intento de golpe de Estado. pic.twitter.com/nkxgT8mI38 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) June 27, 2024

Appelli alla difesa della democrazia sono arrivati dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e dai capi di Stato. L'amministrazione americana di Joe Biden ha assicurato di seguire da vicino gli eventi in Bolivia e invitato "alla calma", secondo quanto riferito un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.

"Sono un amante della democrazia e voglio che prevalga in tutta l'America Latina. Condanniamo qualsiasi forma di colpo di stato in Bolivia", il messaggio del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva su X.