Colpo di Stato in Niger, i militari accerchiano il palazzo presidenziale

In Niger è in corso un tentativo di colpo di Stato. Le guardie presidenziali hanno preso in ostaggio il presidente Mohamed Bazoum all'interno del suo palazzo nella capitale Niamey. Il principale blocco regionale ed economico dell'Africa occidentale, l'Ecowas, ha dichiarato di essere preoccupato per il golpe e ha invitato i cospiratori a liberare Bazoum. L'Unione Africana ha chiesto ai soldati "traditori" coinvolti di fermarsi immediatamente. "Il Presidente della Repubblica e la sua famiglia stanno bene", ha dichiarato la presidenza sui suoi social media senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione è stata poi cancellata. Nel frattempo i soldati hanno preso il controllo di tutte le strade che conducono alla stazione televisiva nazionale. Nel resto della capitale regnerebbe al momento la calma, con traffico normale sulle strade e pieno accesso a Internet, ha detto la Reuters.

"L'Ue condanna qualsiasi tentativo di destabilizzare la democrazia e di minacciare la stabilità del Niger", ha dichiarato in un post il capo della politica estera Josep Borrell. Il Paese, che confina con Algeria e Libia, è un alleato chiave dell'Unione europea nella lotta contro l'immigrazione irregolare dall'Africa subsahariana. Il premier Ouhoumoudou Mahamadou ha preso parte alla Conferenza organizzata da Giorgia Meloni in Italia lo scorso fine settimana. La Francia "condanna fermamente qualsiasi tentativo di prendere il potere con la forza" in Niger, ed è "preoccupata per gli eventi in corso", ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Parigi.

Il Niger del presidente Bazoum è il principale partner strategico e militare della Francia e circa 1.500 soldati francesi sono dispiegati sul suo territorio dopo la partenza delle truppe francesi dal Mali l'anno scorso, dopo che i suoi rapporti con le autorità provvisorie del Paese si sono inaspriti. La Francia sta anche ritirando le forze speciali dal Burkina Faso a causa di analoghe tensioni. Una presa di potere militare in Niger potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi occidentali per aiutare i Paesi della regione del Sahel a combattere l'insurrezione jihadista che si è diffusa dal Mali negli ultimi dieci anni.

Il Niger è diventato un alleato fondamentale per le potenze occidentali che si trova ad affrontare la crescente acrimonia delle nuove giunte al comando in Mali e Burkina Faso, che si stanno ora alleando con la Russia di Vladimir Putin. Quello del Niger è il nono colpo di Stato o tentativo di presa di potere in poco più di tre anni in Africa occidentale e centrale. Gli ultimi sono avvenuti in Burkina Faso, Mali, Guinea e Chad.

Continua a leggere su Today.it