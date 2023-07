Il vessillo (e l'ombra) di Putin nel colpo di Stato anti francese in Niger

Continua il colpo di Stato in Niger dove il leader dei golpisti, il generale Abdourahamane Tchiani, ha fatto un discorso al Paese alla televisione nazionale presentandosi in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", la giunta che ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum. Tchiani, che era il capo della guardia presidenziale, ha giustificato il colpo di Stato facendo riferimento al "deterioramento della situazione della sicurezza" nel Paese, afflitto dalla violenza dei gruppi jihadisti.

A suo avviso, sotto il presidente Bazoum c'era una "retorica politica" che voleva far credere alla gente che "tutto andava bene", mentre c'era "la dura realtà con la sua parte di morti, sfollati, umiliazioni e frustrazioni". Secondo lui, "l'attuale approccio alla sicurezza non ha permesso di mettere in sicurezza il Paese, nonostante i pesanti sacrifici fatti dalla popolazione nigerina e l'apprezzabile e apprezzato sostegno dei nostri partner esterni".

Il generale Tchiani comanda la guardia presidenziale da quando è stato nominato nel 2011 da Issoufou Mahamadou, predecessore di Mohamed Bazoum. Quest'ultimo è trattenuto da mercoledì mattina nel palazzo presidenziale, nella sua residenza privata. Il colpo si Stato ha destato grandissima preoccupazione negli Stati Uniti e nell'Unione europea, visto che il Paese è un alleato chiave dell'Occidente sia nella lotta ai terroristi islamici presenti nella regione, sia nella lotta contro l'immigrazione irregolare dall'Africa subsahariana. Dopo aver ribadito "con forza" la condanna al colpo di stato militare, l'Ue ha minacciato di sospendere "tutti gli aiuti finanziari" per il Paese del Sahel. "Qualsiasi rottura dell'ordine costituzionale avrà conseguenze sulla cooperazione tra l'Ue e il Niger, compresa l'immediata sospensione di tutti i sostegni finanziari", ha ammonito il capo della diplomazia comunitaria, Josep Borrell.

La Francia "non riconosce le autorità" emerse dal golpe e considera Mohamed Bazoum, "democraticamente eletto", "l'unico presidente della Repubblica del Niger", ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri di Parigi, chiedendo "il ripristino senza indugio dell'ordine costituzionale e del potere civile democraticamente eletto". Il Niger è il principale partner strategico e militare nella regione della Francia e circa 1.500 soldati francesi sono dispiegati sul suo territorio dopo la partenza delle truppe di Parigi dal Mali l'anno scorso, quando i suoi rapporti con le autorità provvisorie di Bamako si sono inaspriti. La Francia sta anche ritirando le forze speciali dal Burkina Faso a causa di analoghe tensioni.

L'insicurezza in Niger è rimasta un problema da quando Bazoum è stato eletto nel 2021, mentre i jihadisti che hanno messo radici in Mali nel 2012 e hanno cominciato a diffondersi nella regione, uccidendo migliaia di persone e causando lo sfollamento di oltre 6 milioni in tutto il Sahel, la fascia di territorio dell'Africa subsahariana che comprende oltre al centro del Mali, anche il Burkina Faso, la parte sud del Niger e la parte centrale del Ciad. Il Niger è un alleato chiave dei Paesi occidentali contro queste insurrezioni islamiste e vi sono dislocate diverse truppe straniere, oltre alle francesi anche quelle americane.

Ed ora la nazione, dopo il Mali e il Burkina Faso, è diventato il terzo Paese del Sahel a subire un colpo di Stato dal 2020. Sia in Mali che in Burkina Faso si è estesa ora l'influenza della Russia di Vladimir Putin, a cui i due Paesi si sono rivolti in cerca di un aiuto nella lotta contro i terroristi. In Mali, come anche in Repubblica Centrafricana, sono presenti mercenari Wagner, e pare che anche il Burkina Faso stia trattando il loro reclutamento. Manifestanti a favore del golpe in Niger hanno sventolato bandiere della Federazione, ed è probabile che la giunta militare possa adottare la stessa strategia dei Paesi vicini.

"Quello che è successo in Niger non è altro che la lotta del popolo nigerino contro i suoi colonizzatori. Con i colonizzatori che stanno cercando di imporre le loro regole di vita su di loro e sulle loro condizioni e di mantenerli nello stato in cui si trovava l'Africa centinaia di anni fa", ha detto ieri il capo dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un messaggio vocale sui canali Telegram associati alla compagnia militare privata.

"Ciò che sta accadendo in Niger è la testimonianza, anche e soprattutto, di quali armi aggiuntive Putin abbia per causare problemi non da poco ai paesi occidentali coalizzati contro di lui in Ucraina", ha detto all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. "Non vi è dubbio che lo sfruttamento razionale e determinato delle capacità e delle influenze messe e punto da Prighozin in Africa potrebbero causare non pochi problemi all'Occidente e in misura largamente significativa al nostro Paese", ha continuato il generale.

Il 22 luglio scorso il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva annunciato lo stanziamento di 7,5 milioni di euro al Niger per cooperare "nella lotta al traffico di migranti e all’immigrazione irregolare nel Mediterraneo centrale". Il Paese è snodo dei flussi di migranti che, in particolare dalla Nigeria, lo attraversano per andare in Algeria e Libia, con la speranza di partire alla volta dell'Italia. Secondo la Caritas, nel 2019 c'erano quasi 300mila persone tra rifugiati e sfollati interni pronti a lasciare il Niger per raggiungere l'Europa.

"È bene ricordare, non lo si è mai fatto a sufficienza, che nessuna iniziativa, nessun Piano Mattei potrà mai aver successo, se non in una cornice di sicurezza che invece si sta sfaldando, per quel poco che in qualche paese poteva reggere" nella regione, ha aggiunto il generale Tricarico, citando il piano del governo di Giorgia Meloni, per assicurarsi sempre più gli idrocarburi dell'Africa del Nord.

Continua a leggere su Today.it