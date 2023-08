Prigozhin: le due ipotesi sull'aereo precipitato, prima dello schianto nessuna anomalia

Chi ha ucciso Yevgheny Prigozhin? E come è stato abbattuto il jet Embraer Legacy con numero RA-02795 su cui viaggiava il capo della Wagner? L'aereo è precipitato nella regione di Tver, vicino al villaggio di Kuzhenkino, a trecento chilometri a Nord-Ovest della capitale, mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. Sul fatto che a bordo ci fosse anche Prigozhin (insieme ad altri leader del gruppo dei mercenari) ormai non sembrano esserci più dubbi anche se per la conferma ufficiale bisognerà attendere gli esami del Dna sui 10 corpi che verranno effettuati nelle prossime ore.

Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, che cita i servizi di emergenza, i corpi delle dieci vittime dello schianto sono stati recuperati tutti. Intanto già ieri sera, il canale russo Rossija 24 ha annunciato la morte del capo della Wagner affermando che il corpo sarebbe stato già identificato. Insieme a Prigozhin a bordo del jet era presente anche il comandante in capo della Wagner Dmitry Utkin e altri leader mercenari, oltre ai membri dell'equipaggio.

Com'è caduto l'aereo con a bordo Prigozhin?

L'aereo è precipitato alle 18.22 (ora di Mosca). Flightradar ha registrato il volo dalle 17:59 alle 18:11, ora in cui ha perso il segnale. Secondo i dati di tracciamento del volo, fino al momento della caduta il jet non ha mostrato anomalie. I piloti non avrebbero lanciato nessun Sos. Ian Petchenik di Flightradar24 ha spiegato che l'aereo ha virato improvvisamente verso il basso passando da 8.500 metri (la quota di crociera) a circa 2.500 metri nel giro di 30 secondi. Poi si è schiantato al suolo. "Qualunque cosa sia accaduta, è avvenuta rapidamente", ha detto Petchenik. Le ipotesi sulla causa dell'incidente aereo sono sostanzialmente due.

Secondo Reuters, alcune fonti anonime hanno riferito ai media russi che l'aereo sarebbe stato abbattuto da uno o più missili terra-aria, un'ipotesi che però al momento non può essere né confermata né smentita. Sui social girano diversi video (anche in questo caso la cui autenticità non può essere data per certa al 100%) che mostrano l'aereo precipitare al suolo e poi andare in fiamme. Alcune immagini diffuse su Telegram mostrano in particolare elementi dell'aereo danneggiati: i fori, è la tesi del gruppo Wagner, sarebbero stati provocati da colpi sparati dalla contraerea.

Non si esclude però neppure l'ipotesi di un attentato a bordo, ritenuta anzi credibile da vari esperti. Una bomba nascosta sull'aereo? Le piste sono tutte aperte. Di sicuro in pochi sono disposti a credere a un incidente. Anche perché il tipo di jet su cui viaggiava Prigozhin, il Legacy 600, in più di 20 anni di servizio ha all'attivo un unico incidente, avvenuto peraltro non a causa di guasti meccanici. Dal Cremlino non è arrivata nessuna nota ufficiale. Tuttavia una fonte anonima del governo citata dal Moscow Times avrebbe detto che "non sono coincidenze", né il giorno, né il luogo in cui è precipitato l'aereo. "Il 23 giugno una marcia su Mosca. E il 23 agosto due missili. I conti tornano'', ha aggiunto.

Gli uomini della Wagner non hanno dubbi: sulla morte del loro leader c'è la firma dello Zar. "È morto a causa delle azioni dei traditori della Russia" scrivono sul canale di Telegram Grey Zone. "È un assassinio che avrà conseguenze disastrose". Anche per il presidente Usa Joe Biden non ci sono dubbi: "Non so per certo cosa sia successo, ma non sono sorpreso". E poi: "In Russia non accade nulla senza che ci sia dietro Putin".

